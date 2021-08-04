Традиции 5 августа: куда сегодня нельзя ходить одиноким парням

5 августа отмечают Трофима Безсонника - спозаранку трудятся в поле. Фото: unsplash.com

По народному календарю 5 августа отмечают день Трофима Безсонника.

Имя выбрано не случайно: один из святых, упоминаемых в этот день в церковном месяцеслове - мученик Трофим. А Бессонниом прозвали этот день потому, что в это время у крестьян оставалось очень мало времени на сон, ведь активно работают в поле и на огороде, чтобы заготовить припасы на долгую зиму. В начале августа росы считаются вредными для урожая, а также часто бывают грозы и град, и люди спешили на работу, чтобы не потерять урожай.

Однако, в этот день принято было уходить с поля в полдень. Наши предки верили, что в начале августа над полями летали духи полей - полудница. В сердцах, что люди убирают урожай и тревожат духов, они могли наслать на тружеников миражи и галлюцинации, от чего люди теряли ориентацию, могли заблудиться, а то и получить солнечный удар и упасть в обморок.

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Также в этот период созревали практически все ягоды, поэтому их активно собирали и заготавливали. По вечерам в течение недели - с 5 по 12 августа - молодежь устраивала посиделки, пекли "калинники-малинник" - пирожки с различными фруктами и ягодами. Обязательно в несколько клали малину, и в один - калину. Недозрелые калиновые ягоды горькие, поэтому считали, что того, кто откусит пирожок с калиной, ожидает в ближайшее время неразделенная любовь, а кому достанется пирожок с малиной - то влюбится и получит взаимность.

Народные приметы этого дня

Вечерний туман предвещает хорошую погоду на следующий день.

Утренняя заря быстро гаснет - к сильным ветрам или даже ураганов.

Звезды ярко мерцают на рассвете - за несколько дней ждать дождя.

Сова кричит - предвещает похолодание.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя долго залеживаться в постели, иначе упустишь удачу.

После обеда не советуют находиться в поле и на огороде.

Запрещено в этот день рубить ветви калины. Это принесет в дом несчастье.

Одиноким парням сегодня не стоит ходить в лес.

День ангела 5 августа отмечают Андрей, Анна, Аполлоний, Виталий, Иван, Михаил, Трофим и Федор. Gazeta.ua предлагает узнать происхождение и значение имен, а также выбрать оригинальное поздравление с днем ​​тезоименства.