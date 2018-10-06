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воскресенье, 07 октября 2018 02:24

Так не бывает: явления, которые противоречат закону гравитации
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Все понимают, что все на земле действует по закону гравитации. Однако есть явления, которые придерживались собственных правил физики.

Глядя на фото трудно понять, как кот может лежать на стене, а коза бегать по прямой скале, пишет boredpanda.com.

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Конечно, всем странным явлениям есть научное объяснение, даже если они очень абсурдны. Однако это не делает их менее интересными.

Показали явления, которые противоречат закону гравитации
Фото: boredpanda.com
Показали явления, которые противоречат закону гравитации
Показали явления, которые противоречат закону гравитации
Показали явления, которые противоречат закону гравитации
Показали явления, которые противоречат закону гравитации

Животные наслаждаются своей жизнью и даже не задумываются, что кому-то наносят вред, делают беспорядок или просто мешают. Недаром говорят: "наглость - второе счастье". Животные в своих действиях не видят ничего такого, за чтобы было бы стыдно.

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