Так не бывает: явления, которые противоречат закону гравитации

Все понимают, что все на земле действует по закону гравитации. Однако есть явления, которые придерживались собственных правил физики.

Глядя на фото трудно понять, как кот может лежать на стене, а коза бегать по прямой скале, пишет boredpanda.com.

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Конечно, всем странным явлениям есть научное объяснение, даже если они очень абсурдны. Однако это не делает их менее интересными.

Фото: boredpanda.com

Животные наслаждаются своей жизнью и даже не задумываются, что кому-то наносят вред, делают беспорядок или просто мешают. Недаром говорят: "наглость - второе счастье". Животные в своих действиях не видят ничего такого, за чтобы было бы стыдно.