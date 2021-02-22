 
Ексклюзивы
1/5
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
Просмотров: 765
Проведение ГИА теряет смысл - эксперт
Проведение ГИА теряет смысл - эксперт
Просмотров: 477
Несмотря на санкции, Медведчуку и Козаку ничего не угрожает
Несмотря на санкции, Медведчуку и Козаку ничего не угрожает
3 Просмотров: 1125
Заказывали 100 г арбуза и мешок картошки: как работает доставка из супермаркета
Заказывали 100 г арбуза и мешок картошки: как работает доставка из супермаркета
Просмотров: 450
Зеленский - мужик, сторонники Порошенко - в состоянии когнитивного диссонанса: неделя в цитатах от Gazeta.ua
Зеленский - мужик, сторонники Порошенко - в состоянии когнитивного диссонанса: неделя в цитатах от Gazeta.ua
2 Просмотров: 5436
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
Просмотров: 2403
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
Просмотров: 972
Санкции против Медведчука: Зеленский показал, на что способен. Реакция соцсетей
Санкции против Медведчука: Зеленский показал, на что способен. Реакция соцсетей
Просмотров: 4050
Премьеры недели: Балет на Полтавщине и изнасилование Моники Беллуччи
Премьеры недели: Балет на Полтавщине и изнасилование Моники Беллуччи
Просмотров: 1251
Создали уникальную мобильную программу для изучения украинского
Создали уникальную мобильную программу для изучения украинского
Просмотров: 243
Фото
Все фото
14
25
7
19
6
Шведка отказалась от цивилизации в 10 лет живет уединенно на природе
Шведка отказалась от цивилизации в 10 лет живет уединенно на природе
Винтажные телефоны и раритетные мотоциклы: коллекционер показал вещи, вышедшие из употребления
Винтажные телефоны и раритетные мотоциклы: коллекционер показал вещи, вышедшие из употребления
Привезла с собой 3,5 тыс. евро - украинка о работе в Германии
Привезла с собой 3,5 тыс. евро - украинка о работе в Германии
Неизведанная Турция: как живет горнолыжный курорт на склонах вулкана Эрджиес
Неизведанная Турция: как живет горнолыжный курорт на склонах вулкана Эрджиес
День кошек в Европе: показали популярнейших пушистиков
День кошек в Европе: показали популярнейших пушистиков
Видео
Все видео
Сеть растрогала такса, которая выкармливает крошечного кабанчика
Сеть растрогала такса, которая выкармливает крошечного кабанчика
Под Киевом стадо диких кабанов разгуливало заснеженным парком
Под Киевом стадо диких кабанов разгуливало заснеженным парком
Создали чай со вкусами "конца света"
Создали чай со вкусами "конца света"
Засняли оленя с оторванной головой на рогах
Засняли оленя с оторванной головой на рогах
Над Киевом повиснет гигантский кит из мусора. Визуализация эко-проекта впечатляет
Над Киевом повиснет гигантский кит из мусора. Визуализация эко-проекта впечатляет
Интервью
1/5
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
Просмотров: 765
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
2 Просмотров: 333
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 504
Россия будет искать себе нового "Шария"
Россия будет искать себе нового "Шария"
2 Просмотров: 1881
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Просмотров: 288
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
21 февраля 2021
Просмотров: 981
Сюрприз
Друг Дмитро з Рівного приходить на могилу до батька, а там хтось встановив пам'ятник. – Ми з братом домовлялися, що після роковин замовимо ...
понедельник, 22 февраля 2021 20:40

Шведка отказалась от цивилизации в 10 лет живет уединенно на природе
14

  Комментировать

Йонна Йинтон из Швеции превратила свои жизни в шведской глуши в искусство
Йонна Йинтон из Швеции превратила свои жизни в шведской глуши в искусство
Йонна Йинтон из Швеции превратила свои жизни в шведской глуши в искусство
Йонна Йинтон из Швеции превратила свои жизни в шведской глуши в искусство
Йонна Йинтон из Швеции превратила свои жизни в шведской глуши в искусство

Шведская девушка Йонна Йинтон 10 лет живет вдали от цивилизации - в селе на несколько дворов Грундчерн на севере Швеции. Вокруг села - первозданные леса, озера и горы.

Йонна говорит, что ощущала потребность быть наедине с природой. Когда ей был 21 год, она бросила учёбу и переехала из шумного города Гётеборга в деревню, где когда-то жила её мама. Там её ожидали трудности: физическая работа, обустройство старой хижины и поиск средств к существованию.

Однако теперь Йонна обрела ту жизнь, к которой стремилась. Она занимается творчеством: фотографирует, поёт и рисует, а также ведёт блог, в котором делится своей историей с другими.

Пользователи сравнивают сцены из видео Йонны со сценами из Властелина колец или Нарнии, а её саму — с духом природы или эльфийкой. Но девушка снимает не только спокойные и величественные пейзажи, на её страничках много интересной, полезной и доступной информации.

Материал из блога Йонны мотивирует многих людей заниматься творчеством, развиваться и проводить больше времени на природе. Йонна рассказывает про поющий лёд, про шведские традиции и фольклор. Она владеет древней манерой пения кульнинг — древняя традиция песни-призыва, которой пользуется Йонна, чтобы подозвать коров:

Йонна делится размышлениями по поводу искусства балансировки камней, говорит о том, как она победила зимнюю депрессию и страх холода, начав моржевать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Таяние льда на планете ускоряется - ученые

Муж Йонны — Йохан — кузнец, и вместе они открыли ювелирное дело — делают авторские украшения из серебра. Также они продают картины и фотоработы в разные страны мира. У пары есть домашние любимцы: три кота и пёс Нанок (nanook означает "полярный медведь").

За последние 13 лет вырубили более 43 млн га леса.

Общая площадь соответствует размеру Калифорнии, сообщили во Всемирном фонде дикой природы - WWF, передает Reuters.

Автор: Валерия Радзиевская
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Шведка отказалась от цивилизации в 10 лет живет уединенно на природе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
февраля

Клонировали овцу

У космос отправили собак

Фьюри во второй раз стал королем супертяжелого веса

Утонули 128 человек

Умер мореплаватель, в честь которого назвали Америку

Разрешили экстрадицию фигуранта дела Гандзюк

В Украине отменили смертную казнь

Самое читаемое
Россия опозорилась на выставке вооружений IDEX-2021
Россия опозорилась на выставке вооружений IDEX-2021 Просмотров: 9775
Популярное обезболивающее может привести к серьезным проблемам со здоровьем
Популярное обезболивающее может привести к серьезным проблемам со здоровьем Просмотров: 7830
Гороскоп на 21 февраля: какие сюрпризы ждать от предпоследнего воскресенье зимы
Гороскоп на 21 февраля: какие сюрпризы ждать от предпоследнего воскресенье зимы
 Просмотров: 7200
Гороскоп на 22-28 февраля: почему именно сейчас стоит составить планы на весну
Гороскоп на 22-28 февраля: почему именно сейчас стоит составить планы на весну
 Просмотров: 7083
&quot;За жену платят золотом&quot; - украинка о жизни в Турции
"За жену платят золотом" - украинка о жизни в Турции
5
 Просмотров: 6867
Интересно
Чайки растолстели на человеческих продуктах и ленятся летать
Чайки растолстели на человеческих продуктах и ленятся летать Просмотров: 639
На космической станции сохраняют ДНК выдающихся людей
На космической станции сохраняют ДНК выдающихся людей
 Просмотров: 351
Винтажные телефоны и раритетные мотоциклы: коллекционер показал вещи, вышедшие из употребления
Винтажные телефоны и раритетные мотоциклы: коллекционер показал вещи, вышедшие из употребления
25
 Просмотров: 3042
Человека с искусственным сердцем впервые выписали из больницы
Человека с искусственным сердцем впервые выписали из больницы
 Просмотров: 252
Привезла с собой 3,5 тыс. евро - украинка о работе в Германии
Привезла с собой 3,5 тыс. евро - украинка о работе в Германии
7
 Просмотров: 18216
Больше всего комментируют
5
COVAX изменил дату доставки вакцины в Украину - ОП
3
Несмотря на санкции, Медведчуку и Козаку ничего не угрожает
2
Зеленский - мужик, сторонники Порошенко - в состоянии когнитивного диссонанса: неделя в цитатах от Gazeta.ua
2
В Киеве подполковник сливал гостайны в ДНР
2
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
Голосов: 350
Голосование Кто выиграет чемпионат Украины по футболу 2020/21?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть