Шведка отказалась от цивилизации в 10 лет живет уединенно на природе

Шведская девушка Йонна Йинтон 10 лет живет вдали от цивилизации - в селе на несколько дворов Грундчерн на севере Швеции. Вокруг села - первозданные леса, озера и горы.

Йонна говорит, что ощущала потребность быть наедине с природой. Когда ей был 21 год, она бросила учёбу и переехала из шумного города Гётеборга в деревню, где когда-то жила её мама. Там её ожидали трудности: физическая работа, обустройство старой хижины и поиск средств к существованию.

Однако теперь Йонна обрела ту жизнь, к которой стремилась. Она занимается творчеством: фотографирует, поёт и рисует, а также ведёт блог, в котором делится своей историей с другими.

Пользователи сравнивают сцены из видео Йонны со сценами из Властелина колец или Нарнии, а её саму — с духом природы или эльфийкой. Но девушка снимает не только спокойные и величественные пейзажи, на её страничках много интересной, полезной и доступной информации.

Материал из блога Йонны мотивирует многих людей заниматься творчеством, развиваться и проводить больше времени на природе. Йонна рассказывает про поющий лёд, про шведские традиции и фольклор. Она владеет древней манерой пения кульнинг — древняя традиция песни-призыва, которой пользуется Йонна, чтобы подозвать коров:

Йонна делится размышлениями по поводу искусства балансировки камней, говорит о том, как она победила зимнюю депрессию и страх холода, начав моржевать.

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Муж Йонны — Йохан — кузнец, и вместе они открыли ювелирное дело — делают авторские украшения из серебра. Также они продают картины и фотоработы в разные страны мира. У пары есть домашние любимцы: три кота и пёс Нанок (nanook означает "полярный медведь").

За последние 13 лет вырубили более 43 млн га леса. Общая площадь соответствует размеру Калифорнии, сообщили во Всемирном фонде дикой природы - WWF, передает Reuters.