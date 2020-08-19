Судебные записи в штате Оклахома

Согласно Закону о государственных отчетах в Оклахоме, все данные являются публичными, то есть каждый желающий имеет право их изучать, копировать. Фото: Судова влада

Перед тем как перейти к рассмотрению процедуры предоставления доступа к различным судебным записям, имеет смысл выяснить, что собой представляет и как работает система судов в штате Оклахома. Это существенно упростит поиск необходимой информации, сократит потраченное время.

Окружные и муниципальные учреждения являются основными судами первой инстанции в Оклахоме. Районные имеют общую юрисдикцию и рассматривают большинство гражданских и уголовных дел. Муниципальные имеют ограниченную юрисдикцию в отношении определенных видов уголовных дел. В штате также есть специализированные судейские органы, которые рассматривают ограниченные типы гражданских дел, например, вопросы о компенсации работникам, например, в случае получения производственной травмы или же занимаются пересмотром налогов.

Окружные обладают общей юрисдикцией в отношении всех гражданских и уголовных дел, но, как правило, рассматривают дела, которые находятся вне юрисдикции других судов.

В каждом окружном учреждении имеется отдел мелких тяжб, который рассматривает большинство общих гражданских исков на сумму не более 10 000 долл. США, согласно https://oklahoma.courtrecords.org/, не включая гонорары и расходы на адвоката. Типы дел включают иски, требующие возмещения материального ущерба на основании контракта или деликта, возврата личного имущества и посредника.

Возможно наличие специальных отделов, где рассматривают дела о несовершеннолетних, наркотиках, состоянии психического здоровья, коммерческие вопросы.

Суд по пересмотру налогов – это специализированная комиссия, которая работает из одного офиса и рассматривает определенные типы дел, связанных с налогообложением имущества для всего штата.

Муниципальные органы занимаются только определенными видами уголовных и дорожных дел, а также некоторыми случаями, касающимися проступков. Например, анализируются ситуации, в которых речь идет о нарушении парковочных, дорожных, экологических постановлений и некоторые уголовные вопросы о проступках.

Учреждение по пересмотру налогов – это специализированная коллегия окружных судов с ограниченной и исключительной юрисдикцией в отношении определенных дел, связанных с адвалорным налогообложением, включая апелляции на решения государственных налоговых органов.

Где искать судебные записи в Оклахоме и все ли они являются публичными

Большинство материалов хранится в окружных судейских инстанциях, а именно материалы, в которых речь идет о:

• Общегражданских вопросах;

• Малых претензиях;

• Выкупах и залоговых обязательствах;

• Спорных вопросах между арендатором и хозяином имущества;

• Запретительных ордерах;

• Тяжких криминальных преступлениях;

• Проступках;

• Некоторых нарушениях постановлений (большинство из них передаются на рассмотрение муниципальным судьям);

• Нарушениях правил дорожного движения (редко);

• Расторжении брака;

• Распоряжениях об опеки над ребенком;

• Установлении отцовства;

• Случаях бытового насилия;

• Усыновлении;

• Лишении родительских прав;

• Жестоком обращении с детьми;

• Преступлениях несовершеннолетних;

• Состоянии психического здоровья;

• Вопросах о завещании имущества, недвижимости;

• Изменении имени.

В муниципальных можно найти документацию связанную с:

• Нарушениями правил дорожного движения;

• Некоторыми случаями совершения проступков;

• Нарушениями постановлений.

Согласно Закону о государственных отчетах в Оклахоме, все эти данные являются публичными, то есть каждый желающий имеет право их изучать, копировать. При этом человек не обязан объяснять, для каких целей ему необходима та или иная информация. Но тут существует ряд исключений – некоторые материалы дела могут быть опечатаны судьей, то есть изучать их может только определенный круг лиц, наделенных особыми полномочиями, или же с разрешения судьи.

Для получения разрешения не имеет значение, на каком носителе сохранен материал. Это могут быть как бумажные, так и электронные носители, а также видео, аудио-записи, фотографии, письма, стенограммы, карты, книги и прочее – все физические формы доступны для публичного ознакомления.

Все материалы, доступные для проверки, могут быть скопированы. Агентство не может проводить различие между правом общественности проверять или копировать записи. Некоторые суды в штате Оклахома на своих интернет-ресурсах размещают информацию об особо громких делах – так что любой человек может изучить ее, не отправляя официальный запрос.

Государственный орган может требовать возместить только разумные, прямые затраты на копирование и их сумма ни в коем случае не должна превышать 25 центов за страницу для документов размером менее 8 1/2 x 14 дюймов или максимум один доллар за заверенную копию. Однако, если запрос сделан исключительно для коммерческих целей или может привести к чрезмерным нагрузкам на сотрудников в ходе сбора документов, то государственный орган может взимать разумную плату за возмещение прямых затрат на поиск информации. Если человек выполняет поиск материалов в интересах общественности, плата с него не снимается.