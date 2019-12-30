Создали скульптуры самых болезненных моментов с "Том и Джерри"

Японский художник Таку Иноэ воспроизвел самые болезненные сцены из анимационного сериала "Том и Джерри" в скульптуре.

Лучшие работы собрали в boredpanda.com.

Фото: boredpanda.com

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Художнику не было сложно воплотить в жизнь этот проект, поскольку каждая серия полна забавными неудачами врагов. Погоня кота Тома по мышью Джерри приводит к хаосу, в котором оба персонажа постоянно травмируются. Тому редко удается поймать Джерри, поскольку мышь очень умная, хитрая и везучая.

Американский художник Луи Би из штата Калифорния создает необычные рисунки. Из одного или нескольких отдельных фото рисует сюжет в стиле мульсериала "Симпсоны".