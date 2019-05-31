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пятница, 31 мая 2019 13:26

Создали первого кота-робота, который реагирует на прикосновения

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В Китае презентовали первого роботизированного кота, который реагирует должным образом.

Кота-робота под названием Matebot представила компания Ekasbo. У робота двигаются семь частей тела и он узнает человеческий голос, - сообщает TechCrunch.

Автор: techcrunch.com
  Кот-робот
Кот-робот
Автор: techcrunch.com
  Кот-робот
Кот-робот

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Мейтбот создали как интерактивного компаньона. Также он подойдет в качестве домашней "животные" людям, которые не могут завести себе настоящего питомца.

Цена робота стартует от 45 долларов.

Американская компания Alaka'i Technologies представила первое в мире летающее такси Skai. Отмечается, что подниматься в воздух такси с помощью водорода.

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