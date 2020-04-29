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среда, 29 апреля 2020 13:23

Создали надежную застежку-молнию

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Создали надежную застежку-молнию
Запатентовали молнию. Фото: furnitura.net

29 апреля 1913 года шведско-американский инженер Гидеон Сундбэк запатентовал застежку типа "молния".

Она состояла из двух текстильных лент, на которых были закреплены в шахматном порядке металлические звенья. С помощью слайдера половинки соединялись или разъединялись.

Чтобы внедрить этот вариант застежки, пришлось долгое время убеждать владельцев фабрик в надежности "молнии". Однако из-за того, что в прошлом были неудачные попытки создать похожую застежку, ей не доверяли.

Однако со временем она доказала свою надежность и технологичность и до 1923 года получила широкое распространение. Именно тогда президент компании B. F. Goodrich Бертрам Рок, выбрал эту застежку для резиновых галош. Ему понравился звук, издаваемый металлическими элементами при работе - zip. Так родилось название модели - Zipper Boots

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31 марта 1896 года в США запатентовали первый замок-молнию. Изобретателем стал Уиткомб Джадсон.

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Дата
29
апреля

Создали надежную застежку-молнию

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