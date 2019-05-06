Состоялось соревнование по трамвайному боулингу

В Брюсселе состоялся конкурс, в котором водители трамваев со всей Европы соревновались за звание лучшего. Таким образом в городе отметили 150 лет со дня запуска первых трамваев.
Трамвайный боулинг - лишь один из этапов конкурса, однако самый интересный.
В ходе других задач водитель должен остановить поезд как можно ближе от конуса, не сбив его. А также остановить двери трамвая в точной точке на платформе или удержать трамвай в определенных пределах при активации аварийного стоп-крана.
В общем зачете победили хозяева чемпионата, Брюссельская межобщинная транспортная компания (STIB).
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Tram bowling, Brussels. pic.twitter.com/18MFPO25lZ— Paul McNally (@PaulMcNally) 4 травня 2019 р.
Индивидуальные награды получили Тиабо Феррейра из Люксембурга, который набрал 2450 баллов в общем рейтинге среди мужчин, и Лоуренс Меерт из Брюсселя в женской категории, набрав 1930 баллов.
Нынешний фестиваль уже 8-й по счету.
В испанском муниципалитете Буньоль стартовал традиционный праздник, во время которого участники устраивают помидорные битвы.
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