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понедельник, 06 мая 2019 17:08

Состоялось соревнование по трамвайному боулингу

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Состоялось соревнование по трамвайному боулингу
Таким образом в городе отметили 150 лет со дня запуска первых трамваев

В Брюсселе состоялся конкурс, в котором водители трамваев со всей Европы соревновались за звание лучшего. Таким образом в городе отметили 150 лет со дня запуска первых трамваев.

Трамвайный боулинг - лишь один из этапов конкурса, однако самый интересный.

В ходе других задач водитель должен остановить поезд как можно ближе от конуса, не сбив его. А также остановить двери трамвая в точной точке на платформе или удержать трамвай в определенных пределах при активации аварийного стоп-крана.

В общем зачете победили хозяева чемпионата, Брюссельская межобщинная транспортная компания (STIB).

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Индивидуальные награды получили Тиабо Феррейра из Люксембурга, который набрал 2450 баллов в общем рейтинге среди мужчин, и Лоуренс Меерт из Брюсселя в женской категории, набрав 1930 баллов.

Нынешний фестиваль уже 8-й по счету.

В испанском муниципалитете Буньоль стартовал традиционный праздник, во время которого участники устраивают помидорные битвы.

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