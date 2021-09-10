Що надто заборонено робити в день Усі дні головування Іоанна Хрестителя

11 сентября нельзя резать округлые предметы, напоминающие голову. От запретом также арбуз и капуста. Фото: unsplash.com

По народному календарю 11 сентября в Украине отмечают день Головосек. Этот праздник названием перекликается с днем ​​Усекновения Главы Иоанна Предтечи. который сегодня отмечают в православной церкви восточного обряда. Еще одно название этого дня - Постный Иван.

Это день скорби, когда пророку Иоанну Предтече отрубили голову. По церковному канону сегодня надо соблюдать строгий пост.

В этот день каждый старался побывать в церкви, а страдающие головными болями просили исцеления.

Большинство традиций этого дня связаны с суровыми запретами.

Что нельзя делать в этот день

В этот день придерживаются строгого поста. Нельзя ничего резать, что напоминает собой голову.

На Усекновение нельзя есть круглые фрукты и овощи: яблоки, капусту, картофель (их форма напоминает отрубленную голову Предтечи), а также красные помидоры, арбузы, потому что они напоминают кровь святого.

В этот день не варили борщ с капустой, это был единственный день, когда люди считали за грех есть борщ. Картофель варили в "мундирах", тыквы пекли целиком, хлеб отламывали руками. Ели только постные блюда или совсем не ели.

В народе говорят: "Если срезать головку капусты в этот день, то может потечь кровь". Буквально запрет предупреждает о повышенном риске травматизма при нарушении правила.

Вообще считается, что в этот день не стоит брать в руки острые вещи: нож, топор, пилу. То есть, все, что напоминает мученическую смерть святого.

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Следовательно, нельзя есть и что-либо из блюда - на нем лежала голова Иоанна Предтечи.

В этот день запрещалось петь и танцевать. Потому, что именно с помощью песен и танцев Иродиада добилась казни Крестителя.

Народные приметы этого дня

По народным верованиям день Головосек является последней чертой, когда появляются грозы. Но, если кто-то услышал гром, то это предвещало длинную и теплую осень. Отсюда и поговорка: "загремел Головосек - тепла прибавить год".

С Ивана Постного осень вступает в свои права.

С Иван-поста мужик осень встречает, баба свое бабье лето начинает.

Считается, если журавли в этот день на юг полетели - будет короткая осень, придет ранняя зима.

В субботу 11 сентября День ангела отмечают мужчины по имени Иван. Gazeta.ua предлагает узнать историю происхождения имени и выбрать варианты поздравлений для своих знакомых.