Сняли кабана, который переплывал Днепр

На Херсонщине местные жители засняли здоровенного дикого кабана, посредине Днепра.

Животное переплывало самую большую реку Украины, не хуже небольшой лодки, - передает Depo.ua.

Авторы видео перефразировали необычное явление известной гоголевской гиперболой: "Редкая птица долетит до середины Днепра, зато кабан доплывет ".

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Это уже не первая попытка дикого кабана переплыть такой большой водоем. Раньше в городе Днепр патрульные сфотографировали вепря, который также переплывал реку.