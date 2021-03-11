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воскресенье, 14 марта 2021 02:28

Смешные фотографии котов, которые ненавидят обьятия
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С фото ясно одно, котам также нужен личное пространство.
Фото: KWG89
С фото ясно одно, котам также нужен личное пространство.
С фото ясно одно, котам также нужен личное пространство.
С фото ясно одно, котам также нужен личное пространство.
С фото ясно одно, котам также нужен личное пространство.

Ингрид Джонсон - сертифицированный консультант по поведению кошек. Женщина объяснила, что желание каждого четвероногого к физическим соприкосновениям уникальное и разное.

Поэтому, когда человек замечает, что его "нежности" приносят питомцу дискомфорт, лучше отложить их на потом. Ведь домашний любимец может негативно отреагировать на ваши действия и поцарапать или покусать.

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Сайт Вoredpanda собрал самые смешные фотографии, просмотр которых заставит улыбнуться и научит уважать личное пространство четвероногих, ведь они такие же живые существа, как и люди. Имеют свое настроение и желания.

Во время свадебной фотосессии в Германии невеста не побоялась испортить платье и бросилась на помощь овце. Животное лежало в поле на спине и ему было плохо.

boredpanda.com
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