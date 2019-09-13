Смешно до слез: показали смешные моменты с дикой природы

Фото: lux.fm

Конкурс комедийной фотографии дикой природы основали Пол Джойнсон-Хикс и Том Саллама для того, чтобы люди больше узнавали о мире дикой природы.

Они профессиональные фотографы и защитники природных ресурсов, сообщает Lux.fm.

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Фотоработы, которые присылают на конкурс, нельзя смотреть без искренней улыбки.

В этом году победителей объявят 13 ноября 2019, но перед этим жюри публикует традиционную подборку финалистов.

Домашние животные, особенно кошки и собаки, часто устраивают в доме хаос - от разорванных подушек до дыр в стене. Предлагаем подборку фото, где виновник беспорядка глядит невинным взглядом, делая вид, что понятия не имеет, кто все это сделал.