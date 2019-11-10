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воскресенье, 10 ноября 2019 23:35

Смертельные соседи: назвали кого нельзя селить в одну реку

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Осенью лучше зарыблять пруды и озера. Прохладные дни подходят для переселения в водоемы глубиной 2 м.

Автор: glavcom.ua
  Карпов и карасей не запускают в одну реку через одинаковые продукты
Карпов и карасей не запускают в одну реку через одинаковые продукты

Но этот процесс не простой. Стоит знать хитрости. Например, можно вместе селить конкурентов - карпов и карасей. Они питаются одной рыбой.

Об этом рассказывает Александр Чистяков, председатель Ассоциации рыболовов Украины

"Удобно смешивать карпов, толстолобиков, белых амуров, щук и судаков. Каждая ест различные продукты и хорошо себя чувствует при этом. Толстолобик и белого амура запускают в ставки, чтобы вода была чище. Эту рыбу в народе называют речной коровой. Ест много водорослей и гуляет стаями. Белый амур питается камышом. Эта рыба происходит с Дальнего Востока. не размножается в украинских водах ", - рассказывает специалист.

Запускать малька важно при температуре воздуха + 10 ° С. Тогда рыба чувствует себя комфортнее и быстрее обживается.

Ранее было 15 000 рыболовных предприятий, где выращивали мальков. Сейчас есть четыре государственные заводы. Зарыбка не хватает. Поэтому реки и обмелевшие и мутные.

Чтобы Днепре не зарастал, надо запустить 70 млн зарыбка толстолобика и белого амура.

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Для каждого ставка рассчитывают, какое количество рыбы нужна. Ученые берут пробы воды и определяют кормовую базу.

Зарибок должно быть не менее 100 граммов. Чтобы прижился, а не пошел на корм птицам и лягушкам.

За запуском в воду следит комиссия органов рыбоохраны.

Змееголовые рыбы начали осваивать все новые территории. Родом эти жители пресноводных вод с Дальнего Востока, в частности из Китая, России и Корейского полуострова.

Сейчас же змееголовов все чаще находят и в водоемах США. В частности, в штате Джорджия биологи недавно выловили взрослую полутораметровую особь и детей.

Автор: Екатерина Романчук
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