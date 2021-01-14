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пятница, 15 января 2021 02:28

Сладкую статую Нефертити, изготовленную из сот продают за $ 42 тыс.
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Последние два года словацкий художник Томаш Либертини работал над одним из своих проектов - бюстом египетской королевы Нефертити, который он назвал "Вечностью". Интересно то, что вместо того, чтобы пойти традиционным путем и использовать обычный материал для лепки, например, глину, он выбрал пчелиный воск.

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Около 60 тыс. пчел помогали ему в создании данного шедевра искусства. Сначала мужчина спроектировал и построил трехмерный каркас бюста Нефертити, потом привлек пчел, чтобы те начали возводить вокруг него соты. Структура была специально разработана таким образом, чтобы обеспечить целостность конструкции и упорядочить дизайн пчелиных сот. Стоит сладкий бюст $42 200.

Ведущий тревел-проекта "У кого больше" Валентин Чернявский на 3-й день съемок в Непале отправился собирать галлюциногены мед в Гималаях.

boredpanda.com
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