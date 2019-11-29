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пятница, 29 ноября 2019 07:47

"Симпсонов" закроют

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&quot;Симпсонов&quot; закроют
Сериал начал выходить в 1987 году. Фото: style.nv.ua

Композитор сериала Дэнни Эльфман сказал, что в ближайшее время закроют "Симпсонов".

Он так же отметил, что был уверен, что сериал не продлится более трех серий. Об этом говорится на сайте НВ.

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"Ну, из того, что я слышал, он подходит к концу. Я не знаю точно, но я слышал, что это его последний год", - сообщил Эльфман.

"Симпсоны" созданы Мэттом Грининг. Сериал вышел в 1989 году и недавно начали свой 31-й сезон.

В Youtube появился мультфильм-колыбельная "Колискова країна. Київ". Он созданный при поддержке Украинского культурного фонда.

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29
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