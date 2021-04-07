 
Ексклюзивы
1/5
Вандалы повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Вандалы повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
2 Просмотров: 1593
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
Просмотров: 513
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Просмотров: 603
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Просмотров: 864
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
6 Просмотров: 1188
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
Просмотров: 1827
Суд назвал незаконным поиск плагиата в диссертации министра
Суд назвал незаконным поиск плагиата в диссертации министра
Просмотров: 252
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
1 Просмотров: 315
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
Просмотров: 918
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Просмотров: 2215
Фото
Все фото
3
3
7
4
3
Шею тюленя два года сжимало пластиковое кольцо
Шею тюленя два года сжимало пластиковое кольцо
Владельцы кошек живут примерно на 10 лет дольше чем другие
Владельцы кошек живут примерно на 10 лет дольше чем другие
Украинец запечатлел страшные кадры с наибольшей меховой фермы Польши
Украинец запечатлел страшные кадры с наибольшей меховой фермы Польши
Ребра светятся: сеть возмутили фото лошади из музея &quot;Мамаева слобода&quot;
Ребра светятся: сеть возмутили фото лошади из музея "Мамаева слобода"
В учебнике для 1-го класса пропагандируют издевательства над животными
В учебнике для 1-го класса пропагандируют издевательства над животными
Видео
Все видео
Кошка в зубах принесла к ветеринарам больных котят: щемящее видео
Кошка в зубах принесла к ветеринарам больных котят: щемящее видео
Собачникам на радость: в центре Киева появилось особое место
Собачникам на радость: в центре Киева появилось особое место
Зафиксировали самого редкого в мире леопарда
Зафиксировали самого редкого в мире леопарда
В столичном дворе заметили огромную свинью на поводке
В столичном дворе заметили огромную свинью на поводке
Кот выпал из окна высотки и разбил стекло автомобиля
Кот выпал из окна высотки и разбил стекло автомобиля
Интервью
1/5
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Просмотров: 387
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Просмотров: 315
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 279
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Просмотров: 252
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1791
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
08 апреля 2021
Просмотров: 162
Чужі
Менша донька слухає онлайн лекцію із мовознавства. Викладач розповідає про старообрядців із Вилкового на Одещині. — Я теж була в їхніх ...
четверг, 08 апреля 2021 19:15

Шею тюленя два года сжимало пластиковое кольцо
3

  Комментировать

Белое пластиковое кольцо глубоко врезалось в шею взрослой самки серого тюленя
Белое пластиковое кольцо глубоко врезалось в шею взрослой самки серого тюленя
Белое пластиковое кольцо глубоко врезалось в шею взрослой самки серого тюленя

Экологи спасли самку тюленя, сняв с нее пластиковое кольцо, которое сдавливало шею животного два с половиной года.

Тюлениху нашли на пляже в Норфолке в Британии и забрали, чтобы помочь ей.

Ветеринары смогли снять кольцо и теперь за животным ухаживают в центре дикой природы East Winch.

Менеджер центра Элисон Чарльз рассказывает, что рана вызвала сильное воспаление, "но мы надеемся, что она выздоровеет".

Белое пластиковое кольцо глубоко врезалось в шею взрослой самки серого тюленя. Самостоятельно животные не могут снять такие предметы, как только через них прошла их голова.

Тюлень рос, и кольцо начало врезаться в шею, причинив рану глубиной 7 см, в которую попала инфекция.

"Все, что мы можем сделать сейчас, - это надеяться, что она достаточно сильна, чтобы выжить. Но даже если она продержится в течение следующих нескольких дней, до выздоровления еще долго. Мы будем лечить ее в течение нескольких месяцев", - рассказывает Элисон Чарльз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинец запечатлел страшные кадры с наибольшей меховой фермы Польши

Тюлениху назвали Госпожа Викарий из-за белого кольца на шее.

Это кольцо, по мнению защитников природы, возможно, использовали в больших работах на трубопроводах.

Орел в США стал жертвой сильных морозов. Судя по всему, белоголовый орлан намок, когда пытался поймать рыбу в озере. Затем его перья обморозилось, и он не мог взлететь.

На помощь пришли спасатели из заповедника в американском штате Мичиган.

bbc.com
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Шею тюленя два года сжимало пластиковое кольцо». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
апреля

Похороны Папы-славянина были самыми массовыми в истории человечества

Полиция не позволила жениться Николаю Костомарову

На Солнце обнаружили самое большое пятно

Депортировали 6 тыс. членов религиозных общин

Церковь хотела отменить гонки "Формулы-1"

В Багдаде погиб украинский оператор

Состоялся первый "Всемирный конгресс цыган"

Разбомбили сельскую школу

Умерла первая женщина-премьер и "Железная леди"

Самое читаемое
Кличко выдал очередной &quot;шедевр&quot; в прямом эфире
Кличко выдал очередной "шедевр" в прямом эфире
 3 Просмотров: 24355
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ 3 Просмотров: 13554
Аж мурашки по коже: вещи, которые могут раздражать любого - фото
Аж мурашки по коже: вещи, которые могут раздражать любого - фото
15
 Просмотров: 11799
Пышногрудая экс-велосипедистка устроила горячую фотосессию топлесс
Пышногрудая экс-велосипедистка устроила горячую фотосессию топлесс
10
 Просмотров: 10990
Умерла первая женщина-премьер и &quot;Железная леди&quot;
Умерла первая женщина-премьер и "Железная леди"
 Просмотров: 8784
Животные
Владельцы кошек живут примерно на 10 лет дольше чем другие
Владельцы кошек живут примерно на 10 лет дольше чем другие
3
 Просмотров: 792
Трехметровый питон вылез из посылки и вызвал панику у работников почты
Трехметровый питон вылез из посылки и вызвал панику у работников почты Просмотров: 738
Игрешечный единорог стал лучшим другом собаки
Игрешечный единорог стал лучшим другом собаки Просмотров: 36
Кошка в зубах принесла к ветеринарам больных котят: щемящее видео
Кошка в зубах принесла к ветеринарам больных котят: щемящее видео
 Просмотров: 1800
Собачникам на радость: в центре Киева появилось особое место
Собачникам на радость: в центре Киева появилось особое место
 Просмотров: 387
Больше всего комментируют
6
Миссия ОБСЕ подтвердила гибель ребенка в ОРДЛО
3
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ
3
Правозащитники обеспокоены систематическим нарушением прав человека в Украине
3
Кличко выдал очередной "шедевр" в прямом эфире
3
О деятельности Семенченко знали в СБУ
Голосов: 345
Голосование Куда планируете поехать после всех карантинов
  • К морю. В теплые края
  • В туристические города Европы
  • Буду путешествовать по Украине
  • Навещу родителей / родственников
  • Буду работать. На поездки нет денег
  • Мне карантин не мешал путешествовать
Просмотреть