Шею тюленя два года сжимало пластиковое кольцо

Экологи спасли самку тюленя, сняв с нее пластиковое кольцо, которое сдавливало шею животного два с половиной года.

Тюлениху нашли на пляже в Норфолке в Британии и забрали, чтобы помочь ей.

Ветеринары смогли снять кольцо и теперь за животным ухаживают в центре дикой природы East Winch.

Менеджер центра Элисон Чарльз рассказывает, что рана вызвала сильное воспаление, "но мы надеемся, что она выздоровеет".

Белое пластиковое кольцо глубоко врезалось в шею взрослой самки серого тюленя. Самостоятельно животные не могут снять такие предметы, как только через них прошла их голова.

Тюлень рос, и кольцо начало врезаться в шею, причинив рану глубиной 7 см, в которую попала инфекция.

"Все, что мы можем сделать сейчас, - это надеяться, что она достаточно сильна, чтобы выжить. Но даже если она продержится в течение следующих нескольких дней, до выздоровления еще долго. Мы будем лечить ее в течение нескольких месяцев", - рассказывает Элисон Чарльз.

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Тюлениху назвали Госпожа Викарий из-за белого кольца на шее.

Это кольцо, по мнению защитников природы, возможно, использовали в больших работах на трубопроводах.

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