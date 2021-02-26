Сергей Карташов поделился секретами оценки стартапов

Сергей Карташов

Чтобы пользователи получили качественный IT-продукт, должна сыграть комбинация хорошей новаторской идеи и свободных денег. Редкий стартапер имеет достаточно средств, чтобы самостоятельно вывести свой проект на рынок. На что обращают внимание аналитики при оценке стартапа, и где проще развивать начинающую компанию рассказал CEO кипрской компании по управлению активами Generation Partners Сергей Карташов (Sergejs Kartasovs).

Успешными станут только полезные продукты

Главное в работе аналитика управляющей активами компании – найти перспективный проект на рынке. Айтишником быть сегодня модно, а среди айтишников модно быть стартапером. Поэтому предложений более чем достаточно. Однако, большинство проектов потерпят неудачу, успешными и прибыльными окажутся только несколько процентов.

По словам Сергея Карташова, работу компаний по управлению активами условно можно разделить на три вектора: исследование рынка, проверка стартапов на надёжность и рентабельность, оптимизация инвестиций путём их диверсификации.

При выборе проекта специалисты обращают внимание на огромное количество критериев. Основными из них являются исключительность продукта и его ценность для потребителя. Поэтому мы бы посоветовали разработчикам в первую очередь думать над тем, зачем их предложение будет нужно клиенту. Что оно ему даст. Другие важные параметры – это профессионализм сотрудников, качество менеджмента, финансовое состояние предприятия.

"Основная наша задача – это организовать встречу хорошего программиста и инвестора. Большинство программистов не могут грамотно организовать инфраструктуру компании, провести хорошую маркетинговую кампанию и донести свой продукт до потребителя. Инвестор может предоставить необходимые для разработки средства, а также помочь потом с масштабированием компании", – сказал Сергей Карташов.

В нужное время в нужном месте

Немаловажную роль в судьбе начинающей компании играет место её "прописки". Некоторые страны уделяют большое внимание развитию IT-сферы. Поэтому работать там легко и комфортно. Если сразу зарегистрировать стартап в одном из этих государств, то его будет гораздо проще развивать и масштабировать. Кроме того, фирма зарегистрированная в Европе или США будет "ближе" к крупным рынкам и ей легче будет на них выйти.

К числу таких "тихих гаваней" относятся США, Польша, Мальта, Бельгия, Нидерланды, Эстония и др. Особое место в этом списке занимает Кипр.

"На Кипре созданы идеальные условия для развития начинающей IT-компании. Во-первых, тут тщательно прописаны законы об интеллектуальной собственности и в целом хорошее законодательство. Во-вторых, тут очень удобный налоговый режим – если вы вкладываете доход в развитие предприятия, то он не облагается налогом. Тут действует IP-Box – если компания получает прибыль от интеллектуальной собственности, то налоговая ставка может быть значительно снижена. Неудивительно, что IT-компаний тут довольно много", – рассказал Сергей Карташов.

Сергей Карташов занимается управлением активами и оценкой стартапов с 2015 года. До этого он 10 лет работал в банковской отрасли, преимущественно с корпоративными клиентами из Европы. У Сергея есть три диплома: Мальтийского университета, рижской бизнес-школы и степень Master in Business Administration. Сейчас он является СЕО в компании Generation Partners.