Щенков выбросили в раскаленный от солнца мусорный бак

Зоозащитник Мел Фишер нашла 9 щенков выброшенных в мусорный бак прошлым летом во время жары.
Собаки нуждались в лечении. Их назвали Агнес, Барбара, Шерил, Давина, Дениз, Джерри, Джим, Джо и Норман, сообщает Metro.co.uk.
Она взяла животных под свою опеку, в том числе мопса, спаниеля, лабрадора и увезла их в ближайший центр в Эйлсбери.
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"Когда я их впервые сюда принесла, они были вялыми и спокойными. В них было расстройство пищеварения. Но теперь у них все хорошо. После реабилитации ведут себя как действительно щенки - повсюду создают хаос", - сказала Мел.
"Самые собаки - Давина и Джим. Они гораздо громче, мы их отделяем от меньших. Собаки замечательные партнеры по жизни - веселые, наполненные жизнью, играют весь день", - рассказала женщина. Четвероногим подыскали семьи, где их любят.
Джим, которого переназвали в Магнума, с новой семьей уже 10 месяцев. Владелица Глория уверяет, что собака приносит массу положительных эмоций и работы по дому.
26 июля в Кременчуге Полтавской области спасли замученного собаку. Его нашли на пригородной трассе. Был обожженный и истощен.
Неравнодушные привезли животное к коммунального предприятия "Спецсервис.
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