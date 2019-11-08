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пятница, 08 ноября 2019 09:05

Сегодня выходит самая ожидаемая игра года Хидео Кодзимы

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Сегодня выходит самая ожидаемая игра года Хидео Кодзимы
ign Сегодня выходит премьера фантастического триллера Хидео Кодзимы Death Stranding - самая ожидаемая игра года

8 ноября на PS4 выходит фантастический триллер японского геймдизайнера Хидео Кодзимы Death Stranding — это одна из самых ожидаемых игр года.

Главный герой восстанавливает разрушенную неизвестным катаклизмом Америку, убегает от монстров из потустороннего мира и прячется от аномалий в духе "Сталкера" Тарковского, от которого автор, понятное дело, фанатеет, пишет meduza.

Кодзима совсем не боится, что его не поймут, и беспощаден к игроку — этим игра и прекрасна.

Death Stranding существует в собственной плоскости, которая почти не пересекается с другими современными играми. Это и правда не только игра, но и кино.

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Игровая платформа Steam опубликовала превью новой игры под названием Sex with Stalin.

Анонсировали, что "вождя" можно будет ударить в живот, подключить электричество к его сосков или заняться "горячей романтикой". Внучка Сталина Татьяна Джугашвили заявила, что с создателями игры Sex with Stalin должен разобраться сам Владимир Путин.

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08
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