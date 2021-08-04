Сегодня день Марии ягодницы. Что нельзя делать 4 августа

По народному календарю, 4 августа - день Марии ягодница. Фото: unsplash.com

По народным приметам, день 4 августа называют Мария ягодница.

Или еще - Марьин день, Мироносица, Такое название связано со святой равноапостольной Марией Магдаленой, которую в этот день почитает церковь.

В Марьин день традиционно собирали в лесах ягоды, которые заготавливали на зиму в Джемы и сушеном виде.

Чтобы умыться росой, которая поможет сохранить красоту и молодость, девушки вставали с первым рассветом. Росу собирали по возможности в серебряную посуду. Или обычный глиняный, положив всредину серебряный крестик.

Полезна для людей, августовская роса одновременно считалась губительной для растений и животных. Поэтому собирали росу, тщательно встряхивая, а скот в это время еще не выпускали из хлева.

Приметы этого дня

Если много росы утром, лен будет грубый и серый: роса вымывает белье в растения и и укорачивает рост стебля.

Если в этот день прокатится гроза - сена будет достаточно.

Гром гремит беспрерывно - к быстрому граду.

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Что нельзя делать 4 августа

Если в этот день идет дождь, нельзя работать в поле. Считалось, что молния может убить работников.

Чтобы выполнить работу, которую нельзя отложить, молились Марии Магдалине о заступничестве и помощи в делах.

Девушкам этого дня задоронялы трудно работать, чтобы не подорвать здоровье.

Сегодня не стоит занимать или возвращать деньги.

Нельзя ссориться, конфликтовать, ругаться, сквернословить, допускать плохие мысли.

4 августа православная церковь византийского обряда молитвенно почитает святую равнапостольную Марию Магдалину, преподобного Корнилия Переяславского, святую мученицу Маркеллу Хиосскую, священномученика иерея Михаила (Накарякова), священномученика иерея Алексия (Ильинского), блаженного Киприана, святого патриарха Антиохийского Кирилла I. Также в этот день вспоминают перенесение мощей мученика Фоки из Синопа в Константинополь.