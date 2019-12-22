Сегодня Анны: чего лучше не делать в этот день

Автор: obozrevatel.com В День святой Анны женщинам нельзя шить, вязать, стирать и убирать, рекомендуется совсем отказаться от любой работы.

22 декабря отмечают День святой Анны. В этот день произошло непорочное зачатие Девы Марии - матери Сына Божьего Иисуса Христа. В народе День святой Анны также известный как Анна Зимняя.

Анна и ее муж Иоаким жили в Назарете. Анна отличалась набожностью и милосердием к бедным. У нее долго не было детей. Однажды ей явился ангел Господень, который принес радостную весть от Бога: ее молитва услышана. Архангел Гавриил сказал, что благодаря их дочери Марии будет спасен весь мир. Счастливая Анна сразу поспешила в Иерусалим, чтобы выразить Богу сердечную благодарность. Там она встретилась со своим мужем, который также получил известие от Божьего ангела.

В народе День святой Анны принято было молиться святой об исцелении от бесплодия. Перед иконой Божией Матери "Нечаянная Радость" молятся об исцелении от душевных недугов, обращение заблудших, искупление грехов, за детей, при глухоте.

Беременные женщины молятся о благополучных родах и здоровье для себя и малыша. "На зачатие святой Анны беременным женщинам пост": беременным в этот день следует поститься и в течение суток нельзя было браться за любую работу, уходить из дома, следовало особенно беречь дитя в утробе.

У одних славян считалось, что с 22 декабря зима устанавливается окончательно, а у других - что с этого дня начинается Новый год.

В народе говорили, что со дня святой Анны волки начинают ходить стаями и становятся особенно опасными, а на Крещение после выстрелов разбегаются.

Девушки 22 декабря обычно устраивали девичники, чтобы согласовать, как праздновать рождественские праздники, и изготовить различные новогодние украшения.

Начиная с Анны Зимней хозяйки приступали к подготовке к праздникам, убирали в доме и заготавливали продукты к Рождеству.

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Женщинам в День святой Анны нельзя шить, вязать, вышивать и вообще брать иглу или нить в руки - иначе заболит голова. Кроме того, в этот праздник запрещено стирать и убирать, рекомендуется совсем отказаться от любой работы. Беременным женщинам на Анну Зимнюю нельзя разжигать огонь и переступать через острые предметы, чтобы не навредить малышу.

День святой Анны приходится на Рождественский пост, 22 декабря нельзя есть мясо, молоко и молочные продукты. Можно съесть немного рыбы - в Рождественский пост ее едят по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям, а в этом году Анна Зимняя приходится именно на воскресенье.

С 28 ноября длится 40-дневный Рождественский пост. Его еще называют Четыредесятницей и он последний в году. Его сновная задача заключается в том, чтобы очистить себя духовно.