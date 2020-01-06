Сегодня - Сочельник: приметы в этот день

В Сочельник на стол ставят 12 постных блюд, по традиции, Святая Вечеря собирает за столом всю большую семью.

6 января православные христиане отмечают Сочельник или вечер Рождества Христова. Праздник Богоявления – празднуется западными христианами и наравне с Пасхой и Пятидесятницей, является древнейшим христианским праздником. Посвящен рождению Иисуса Христа и событиям, сопутствовавшим ему. Это один из важнейших семейных праздников, когда вся семья собирается за ужином. По поверью, именно 6 января родился Иисус Христос. В этот день завершается Филипповский пост.

Если человек родился в Рождественский Сочельник, то он всегда будет счастливым и никогда не будет нуждаться в деньгах. Этим людям рекомендуется носить оберег с гелиотропом, который станет надежной защитой от злых сил.

Приметы на 6 января

Снег идет – урожай на яблоки.

Если 6 января на небе видно Млечный путь, значит, лето будет теплым.

На богатую кутью звездное небо – куры хорошо будут нестись и родит горох.

Лунная ночь – ждите урожая на бахчу.

Иней на деревьях – к урожаю орехов и фруктов.

Если в Сочельник попариться в бане, то это даст человеку защиту от болезней на весь будущий год.

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Что нельзя делать 6 января

Нельзя садиться к столу, пока не взойдет первая рождественская звезда.

Не садитесь к Святому ужину в черной одежде.

Не выносите в этот день из дома мусор.

В Сочельник нельзя заниматься шитьем и рукоделием.

Не запрещайте колядовать в вашем доме. Если не впустите их – от вас уйдет успех, если же впустите – ждите достатка и процветания.

Именины – Клавдия, Артем, Евгения, Иннокентий, Николай, Сергей.

Деньги все год не переведутся, если получите сегодня неразменный пятак. Еще древние славяне изготавливали популярный амулет в виде неразменного пятака. Люди верили, что такой монетке свойственна необыкновенная магическая сила, и она каждый раз к своему хозяину возвращается. Эта традиция дошла и до нашего времени, неразменный пятак считается своего рода талисманом, притягивающим в семью деньги и финансовую удачу.