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Самые популярные книги XX века

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Самые популярные книги XX века
Как утверждает статистика, люди все еще предпочитают книги компьютерным играм и видеоклипам

Каждый автор мечтает попасть в список творцов бестселлеров. Шансы не очень велики: более 100 тысяч новых книг публикуются каждый год, но менее 500 из них получают статус наиболее читаемых в мире.

Кто пишет бестселлеры, как они становятся таковыми и сколько им суждено возглавлять список наиболее популярных книг? В журнале EPJ Data Science исследователи из Северо-Восточного университета (США) представили данные своего статистического анализа, чтобы дать некоторые интригующие ответы.

Что предпочитают читать

Начнем с однозначно хороших новостей: как утверждает статистика, люди все еще предпочитают книги компьютерным играм и видеоклипам. Поэтому художественные произведения современных авторов, такие как "Гарри Поттер" авторства Джоан Роулинг, написанные Стефани Майер "Сумерки" или "Код да Винчи" Дэна Брауна столь же прочно удерживают популярность, как и "Властелин колец" Толкиена или знаменитая сага "Унесенные ветром", созданная Маргаретт Митчелл почти век назад.

"Сегодня в мире продается примерно такое же количество книг на сто тысяч человек, как и в прошлое десятилетие, - пишет исследовательская группа во главе с Альбертом-Ласло Барбази.

Согласно аналитическим данным, современные читатели беллетристики в развитых странах, где находится наибольшее число покупателей книг, предпочитают фантастику, триллеры и мелодрамы. Биографии и мемуары являются наиболее предпочитаемыми в научной литературе, составляя половину бестселлеров данного жанра.

Современные бестселлеры

Особенность современных бестселлеров состоит в том, что за редким исключением книга либо становится успешной практически мгновенно, либо не достигает успеха вовсе. Авторы исследований полагают, что таким образом проявляются особенности "информационного общества" с его молниеносным распространением электронных новостей, в том числе информации о новых изданиях.

"Почти все книги, независимо от категории, достигают пика в первые 15 недель после публикации", - сообщают исследователи.

С точки зрения продаж большинство современных художественных книг имеют свои пики строго в первые 2-6 недель. То же самое происходит в сфере научной литературы. Как правило, вслед за пиком продажи резко падают. Такого не происходит ни с классикой, вроде "Войны и мира" Николая Толстого, ни с бестселлерами 50-60-х годов, такими как "Атлант расправил плечи" Айн Рэнд.

Так или иначе, наиболее популярные и долговечные творения порождает не творчество талантливых одиночек, а воплощение веры или идеологии миллионов. Не случайно список наиболее читаемых книг по-прежнему возглавляют Коран, Библия и "Цитаты Мао Цзэдуна". И вряд ли эта ситуация изменится в ближайшие десятки лет истории человечества.

Наиболее читаемые книги прошлых лет, а также многообещающие новинки, вы легко найдете на сайте https://www.yakaboo.ua.

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11
декабря

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