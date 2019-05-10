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пятница, 10 мая 2019 12:31

Самое милое из всего увиденного: показали трогательные фото детей с домашними любимцами
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Эти фото — еще один аргумент в пользу того, что не стоит бояться заводить питомца, если в семье есть ребенок.
Фото: cheezburger.com
Эти фото — еще один аргумент в пользу того, что не стоит бояться заводить питомца, если в семье есть ребенок.
Эти фото — еще один аргумент в пользу того, что не стоит бояться заводить питомца, если в семье есть ребенок.
Эти фото — еще один аргумент в пользу того, что не стоит бояться заводить питомца, если в семье есть ребенок.
Эти фото — еще один аргумент в пользу того, что не стоит бояться заводить питомца, если в семье есть ребенок.

Животные приносят в жизнь людей множество положительных эмоций. Делают его более полным и ярким. Особенно радуются наличию в семье пушистых друзей дети. Исследования подтвердили, что домашние любимцы напрямую влияют на психологическое благополучие и развитие детворы. С ними дети учатся любить, дружить, уважать других, быть ответственными и не эгоистичными.

Трогательные фото, которые показывают невероятную связь между детьми и домашними животными, представил развлекательный ресурс cheezburger.com.

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Результаты исследований показывают, что не стоит отказываться от домашних животных, когда в семье есть дети. Ведь на самом деле пушистые любимцы могут быть полезны для здоровья детей.

cheezburger.com
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Дата
10
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