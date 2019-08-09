Роскошь викторианской Англии и колорит Востока: как жили люди на пересечении XIX-ХХ вв.

Фото: cameralabs

Библиотека Конгресса США выложила в свободный доступ фото открыток, созданных в 1890-1900 годах.

На 6000 фото изображены интересные места в странах Ближнего Востока, Европы и Северной Америки, пишет cameralabs

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Фото получили в галиреи Мурисет в Швейцарии и у частного коллекционера Ховарда Л. Хотлиба.

Опубликовали фото и иллюстрации немецких студентов конца XIX в. Тогда в 21-м университете страны обучалось 28 тыс. Студентов.