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суббота, 10 августа 2019 02:24

Роскошь викторианской Англии и колорит Востока: как жили люди на пересечении XIX-ХХ вв.
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Замок Пелеш, неподалёку от города Синая, Румыния, 1890-1900.
Фото: cameralabs
Замок Пелеш, неподалёку от города Синая, Румыния, 1890-1900.
Замок Пелеш, неподалёку от города Синая, Румыния, 1890-1900.
Замок Пелеш, неподалёку от города Синая, Румыния, 1890-1900.
Замок Пелеш, неподалёку от города Синая, Румыния, 1890-1900.

Библиотека Конгресса США выложила в свободный доступ фото открыток, созданных в 1890-1900 годах.

На 6000 фото изображены интересные места в странах Ближнего Востока, Европы и Северной Америки, пишет cameralabs

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Фото получили в галиреи Мурисет в Швейцарии и у частного коллекционера Ховарда Л. Хотлиба.

Опубликовали фото и иллюстрации немецких студентов конца XIX в. Тогда в 21-м университете страны обучалось 28 тыс. Студентов.

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