Родители нанимают репетиторов, которые похожи на учителей с Хогвартса

Британские репетиторы работают в костюмах. Фото: кадр из фильма

В Великобритании родители начали нанимать своим детям репетиторов, которые имеют образы учителей из книг о Гарри Поттере. Необычную опцию предоставляет репетиторская компания Exam Papers Plus. Уникальных учителей они назвали "Школой магии".

Репетиторы помогают детям разобраться со своим учебным планом. Материал выкладывают в костюме и с помощью заклинаний.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какие прически можно делать в школу

"Преподаватели Хогвартса могут помочь разобраться с химией. А вот с математикой пригодятся гоблины, потому что они хорошо ладят со счетами. Историю подтянет призрак, как и в магической школе из книги", - рассказывают в компании.

Ученик Якушинецкого лицея Винницкого района Андрей Марценюк получил бронзовую медаль на Международной олимпиаде по географии.