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среда, 11 сентября 2019 00:02

Родители нанимают репетиторов, которые похожи на учителей с Хогвартса

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Родители нанимают репетиторов, которые похожи на учителей с Хогвартса
Британские репетиторы работают в костюмах. Фото: кадр из фильма

В Великобритании родители начали нанимать своим детям репетиторов, которые имеют образы учителей из книг о Гарри Поттере. Необычную опцию предоставляет репетиторская компания Exam Papers Plus. Уникальных учителей они назвали "Школой магии".

Репетиторы помогают детям разобраться со своим учебным планом. Материал выкладывают в костюме и с помощью заклинаний.

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"Преподаватели Хогвартса могут помочь разобраться с химией. А вот с математикой пригодятся гоблины, потому что они хорошо ладят со счетами. Историю подтянет призрак, как и в магической школе из книги", - рассказывают в компании.

Ученик Якушинецкого лицея Винницкого района Андрей Марценюк получил бронзовую медаль на Международной олимпиаде по географии.

Metro
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