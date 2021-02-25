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четверг, 25 февраля 2021 20:37

Ресторан в Китае напоминает курганы термитов
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Сооружения китайского ресторана напоминают гнезда термитов
Сооружения китайского ресторана напоминают гнезда термитов
Сооружения китайского ресторана напоминают гнезда термитов
Сооружения китайского ресторана напоминают гнезда термитов
Сооружения китайского ресторана напоминают гнезда термитов

Ресторан в Миле в Китае можно назвать художественной инсталляцией. Основной акцент в дизайне делает кирпичи, из которых выложили своеобразное интерьерное произведение искусства.

Автором проекта стала гонконгская архитектурная студия Cheng Chung Design. Они сделали стильный ресторан и выставочное пространство в подвальном помещении.

Интерьер ресторана под названием 50% Cloud Artists Lounge напоминает пещеру.

Здания, в одном из которых сделали ресторан, тоже необычные. Внешне они напоминают гигантские курганы термитов.

В интерьере ресторана воздержались от цветовых акцентов или кричащих деталей. Все служит для того, чтобы сохранить и подчеркнуть особую атмосферу здания.

Кирпичные стены стали выставочной ареной для многочисленных произведений искусства, продемонстрированных здесь.

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Бар, стулья и столы воспроизводят форму изгибов стен и потолка, а также круглых отверстий в крыше. Единственной декорацией стен стал свет, проникающий сквозь световые люки. Изменение цвета и насыщенности света можно чувствовать в течение дня.

В Ивано-Франковской области горнолыжный курорт "Буковель" закрывает все рестораны и кафе.

Учреждения прекращают работу из-за вспышки Covid-19 в регионе, сообщает пресс-служба Ивано-Франковской ОГА.

design.24tv.ua
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