Ресторан в Китае напоминает курганы термитов

Ресторан в Миле в Китае можно назвать художественной инсталляцией. Основной акцент в дизайне делает кирпичи, из которых выложили своеобразное интерьерное произведение искусства.
Автором проекта стала гонконгская архитектурная студия Cheng Chung Design. Они сделали стильный ресторан и выставочное пространство в подвальном помещении.
Интерьер ресторана под названием 50% Cloud Artists Lounge напоминает пещеру.
Здания, в одном из которых сделали ресторан, тоже необычные. Внешне они напоминают гигантские курганы термитов.
В интерьере ресторана воздержались от цветовых акцентов или кричащих деталей. Все служит для того, чтобы сохранить и подчеркнуть особую атмосферу здания.
Кирпичные стены стали выставочной ареной для многочисленных произведений искусства, продемонстрированных здесь.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Черепах кормят майонезом, чтобы спасти
Бар, стулья и столы воспроизводят форму изгибов стен и потолка, а также круглых отверстий в крыше. Единственной декорацией стен стал свет, проникающий сквозь световые люки. Изменение цвета и насыщенности света можно чувствовать в течение дня.
В Ивано-Франковской области горнолыжный курорт "Буковель" закрывает все рестораны и кафе.
Учреждения прекращают работу из-за вспышки Covid-19 в регионе, сообщает пресс-служба Ивано-Франковской ОГА.
Комментарии