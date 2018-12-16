Ресторан или фаст-фуд: что вреднее

Очень мало заведений маркируют калорийность блюд в ресторанных меню. Фото: s1.1zoom.me

Эксперты в области здравоохранения заявляют, что один прием пищи должен содержать не более 600 калорий.

Однако исследование показало, что средняя порция в ресторане содержит 1033 калорий, а фаст-фуда - 751 калорию, - пишет BBC NEWS Україна.

В Университете Ливерпуля исследовали тысячи порций еды из таких заведений, как Hungry Horse и McDonald's.Результаты вызвали беспокойство ученых.

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Исследовательская группа пересмотрела более 13 500 порций еды в меню 21 одного ресторана и шести сетей быстрого питания.Используя информацию о содержании калорий, они пришли к выводу, что только одно из 10 блюд можно было назвать здоровим или содержащим менее 600 килокалорий, как советует Управления общественного здоровья Англии.

И почти половина блюд содержала более тысячи килокалорий.Рестораны чаще заведения быстрого питания предлагали калорийные блюда.

Доктор Эрик Робинсон, ведущий исследователь Университета Ливерпуля, сказал, что результаты были "шокирующими", но, вероятно, даже они не до конца подсчитали количество калорий, которые люди потребляют в ресторанах.

"Мы не анализировали содержание калорий в напитках, закусках, аперитивы и десертах".

Рестораны Hungry Horse имели наибольшую среднюю калорийность в блюдах - они содержали 1358 ккал.

От сети не сильно отстали остальные - в Flaming Grill, Stone House и Sizzling Pubs готовили пищу, одна порция которого что в среднем содержала 1200 ккал.

KFC возглавил список заведений быстрого питания, так одно блюдо в этом ресторане в среднем содержала 987 калорий. Burger King, McDonald's и Subway - около 700 ккал.

Даже когда исследования сравнивали подобные блюда, энергетический содержание блюд в ресторанах оказывался выше.

Бургеры, которые готовили в ресторанах, в среднем содержали на 414 ккал больше, чем бургеры с фаст-фудов. А салаты из ресторанов были только немного более калорийными других.Доктор Робинсон сказал, что размер порции, использованные ингредиенты и способ приготовления могут объяснить разницу, но он также считает, что пищевая промышленность должна измениться.

"Совершенно ясно, что пищевой индустрии нужно сделать. Они должны стать более ответственными и уменьшить количество калорий, которое они подают клиентам".

В сети Hungry Horse рассказали, что предложения для каждого.

Представитель сети заявил: "Мы работаем над тем, чтобы увеличить количество блюд низкой калорийности, в том числе недавно мы запустили специальное меню Live Well с блюдами до 600 калорий, и мы стремимся меняться и дальше".

В правительстве разрабатывают план калорийного маркировки блюд в ресторанах, еды на вынос и перекусов в кафе.

Исследование опиралось на информацию о содержании калорий в блюдах, которая была размещена в интернете. Очень мало заведений маркируют калорийность блюд в ресторанных меню.

Ученые предполагают, что сети фаст-фуда начали предлагать более здоровую пищу именно после давления активистов.

Пищевые предпочтения украинцев зависят от региона проживания. На Киевщине и Днепропетровщине больше потребляют мяса. На 1 человека там в среднем приходится 64 кг этого продукта.