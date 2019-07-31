Разогнался до 75 км/ч: водителю самоката грозит штраф

Мужчине грозит штраф за нарушение скоростного режима более чем на 10 км/ч

В Беларуси разыскивают мужчину за превышение скорости на электрическом самокате. Он ехал со скоростью 75 км/ч по дороге общего пользования.

Нарушение сняла камера автоматической фотофиксации нарушений, пишет ТСН.

Мужчине грозит штраф за нарушение скоростного режима более чем 10 км/ч. Однако найти нарушителя по базе невозможно, поскольку номеров в его транспорта нет. Теперь самокатчика ищет милиция.

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Отмечается, что камеры автоматической фотофиксации ранее также фиксировали нарушения скорости необычными транспортными средствами - бронетранспортером и даже велосипедом, но электросамокат на камеры попал впервые.

Велосипедист разогнался до рекордных 240 км/ч с помощью Porsche Cayenne. Нейл Кэмпбелл установил рекорд скорости на велосипеде британской марки Moss Bikes.