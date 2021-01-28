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четверг, 28 января 2021 17:35

Разогнали до 455 км / ч - серийное авто поставило рекорд скорости
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В штате Флорида в США на испытательном полигоне космического центра Кеннеди вчера гиперкар SSC Tuatara разогнали до 455,28 км / ч.

По правилам Книги рекордов Гиннеса, чтобы установить рекорд, необходимо устроить два заезда - по одному в каждую сторону. Максимальная скорость Tuatara составляла 460,4 км / ч, однако в книгу записали средний результат, сообщает uamotors.

Производители гиперкара планируют вернуться к испытаниям. Они будут пытаться преодолеть отметку в 482 км / ч.

Предыдущий рекорд максимальной скорости среди серийных автомобилей принадлежал компании Koenigsegg. В 2017 году гиперкар Agera RS разогнался до 447,2 км / ч.

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В 2019 году прототип компании Bugatti разогнался до 490,48 км / ч, но его результат в официальном рейтинге книгу рекордов Гиннеса не зафиксировали, потому что он ехал только в одну сторону.

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