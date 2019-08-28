Разъяренный носорог перевернул автомобиль с женщиной

Животное бросилось на автомобиль, ударив в него с такой силой, что авто трижды перевернулось

В Германии разъяренный носорог атаковал и опрокинул автомобиль смотрительницы за животными. Она отделалась сотрясением мозга и ушибами.

Инцидент произошел в природном парке Серенгети в нижнесаксонском Ходенхагене, пишет Bild.

Женщина медленно направила машину в сторону носорога по кличке Кузини, пытаясь таким образом загнать его в стойло. Но животное бросилось на автомобиль, ударив с такой силой, что авто трижды перевернулось. После этого носорог продолжал атаковать уже помятую машину.

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На помощь женщине прибыли сотрудники парка на джипе. Когда носорог успокоился, смотрительница смогла вылезти в окно и пересела в автомобиль коллег.

В природном заповеднике ЮАР разъяренный слон преследовал экскурсионный джип с туристами. Водитель бежал от животного задним ходом, а пассажиры снимали видео.