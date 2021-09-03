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пятница, 03 сентября 2021 17:30

Пылесос с фонариком и пистолет для пельменей - какие бессмысленные вещи покупали советские люди
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Каждая семья, жившая в Советском Союзе имела кучу вещей, которыми никогда не пользовалась. Они были бессмысленными и не несли никакой пользы, несмотря на то, их никто не выбрасывал, а заводы годами продолжали выпускать новые партии.

Именно о таких вещах быта советских людей рассказал белорус Максим Мирович в своем блоге.

Электросамовар

Автор: mirovich.media
  Электросамовар был дорогой и статусной вещью
Электросамовар был дорогой и статусной вещью

Они были достаточно популярными в СССР. Стоили от 20 руб., что по советским меркам было дорого. Часто покупали в качестве подарка на юбилей или свадьбу.

В доме электросамовар размещали в серванте, на комоде или на шкафу, а снимали оттуда только, чтобы протереть пыль. Греть воду в таком самоваре было долго и неудобно. Кроме того, постоянно подтекал кран, под него всегда подставляли тарелку.

Круг "Здоровье"

Автор: mirovich.media
  Круг не гарантировал похудения
Круг не гарантировал похудения

В позднем СССР этот круг был одним из самых массовых и одновременно самых ненужных вещей.

По замыслу авторов устройства, круг "Здоровье" должен делать талию тонкой. На него становились ногами и делали вращательные движения. Но эффективность упражнения была спорной, к тому же можно было легко потерять равновесие и упасть.

Вентилятор-пылесос-фонарь

Автор: mirovich.media
  Устройство имело три функция, которые плохо работали
Устройство имело три функция, которые плохо работали

Сложно сказать, какому советскому гению пришла идея объединить в одном устройстве эти три несовместимые функции из разных сфер жизни человека, и главный вопрос - зачем.

"Я долго думал и так и не смог придумать ни одной ситуации, где одномоментно могут понадобиться вентилятор, фонарь и пылесос. Кто этот человек и чем он занимается? Даже страшно представить", - написал Мирович.

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К тому же все три функции советский гибрид выполнял плохо - плохо всасывал пыль, плохо вентилював и плохо светил.

Ночник-лилия

Автор: mirovich.media
  Ночник быстро ломался и имел плохой запах
Ночник быстро ломался и имел плохой запах

Ночник-лилия был достаточно распространенной вещью. Его чаще всего покупали в подарок, но практически никогда не использовали. Во-первых, ночник сам по себе не так уж и нужен, во-вторых - был невероятно уродливый. Лепестки плохо пахли и быстро темнели. Ночник легко ломался и пищал во время работы.

Ручная соковыжималка

Автор: mirovich.media
  Чтобы выжать сок руками надо иметь большую силу
Чтобы выжать сок руками надо иметь большую силу

Выжать фруктовый сок таким устройством было чрезвычайно трудно. Именно поэтому им никто не пользовался. Можно предположить, что с помощью нее выжимали сок из ягод. Но в СССР их не переводили на сок.

Пистолет для лепки пельменей

Автор: mirovich.media
  Пистолет для пельменей использовали только раз
Пистолет для пельменей использовали только раз

Процесс лепки пельменей с помощью такого устройства имел следующий вид. На тонком пласте теста выкладывали кусочки мяса. Все это покрывали другим пластом. Затем готовые пельмени выдавливали пистолетом. Но он плохо слепливал тесто, поэтому все приходилось переделывать руками.

Обычно таким устройством пользовались только раз.

32% опрошенных украинцев сожалеют о распаде Советского Союза. В то же время 61% респондентов думают наоборот.

Больше о распаде СССР сожалеют на юго-востоке представители старшего поколения, менее обеспеченные. По Союзу грустят те, кто не поддержал провозглашение независимости и люди, считающие свои лучшие времена уже в прошлом.

Несмотря на это за последние 10 лет уровень ностальгии по советскому прошлому в Украине постепенно снижается. В России - растет.

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Дата
03
сентября

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