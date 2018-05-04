 
Ексклюзивы
1/5
"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
Просмотров: 108
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 1656
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Просмотров: 6228
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
1 Просмотров: 2862
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Просмотров: 1899
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Просмотров: 207
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 4140
Судебную систему ждет обновление
Судебную систему ждет обновление
Просмотров: 1134
Показали фильм про художника УПА Нила Хасевича
Показали фильм про художника УПА Нила Хасевича
Просмотров: 585
Суды в Украине будут работать, как в Англии
Суды в Украине будут работать, как в Англии
1 Просмотров: 2304
Фото
Все фото
7
13
10
12
7
Кошки умеют веселить своей забавностью и неуклюжестью
Кошки умеют веселить своей забавностью и неуклюжестью
Путешественник показал удивительные кадры из жизни папуасов
Путешественник показал удивительные кадры из жизни папуасов
Украинские танкисты подбили несколько американских танков Abrams - учения НАТО
Украинские танкисты подбили несколько американских танков Abrams - учения НАТО
В Кении общественный транспорт украшают с помощью граффити: яркая фотоподборка
В Кении общественный транспорт украшают с помощью граффити: яркая фотоподборка
Каменный рай является самой тяжелой валютой в мире
Каменный рай является самой тяжелой валютой в мире
Видео
Все видео
Медведь разодрал таксиста во время совместного селфі
Медведь разодрал таксиста во время совместного селфі
С инкассаторского авто на дорогу высыпалось $600 тыс.
С инкассаторского авто на дорогу высыпалось $600 тыс.
50-метровые фонтаны лавы и массовая эвакуация: в сети показали извержение вулкана на Гавайях
50-метровые фонтаны лавы и массовая эвакуация: в сети показали извержение вулкана на Гавайях
Парикмахер поджигает клиентам головы для стильной прически
Парикмахер поджигает клиентам головы для стильной прически
Голодный лев пытался открыть дверцу машины
Голодный лев пытался открыть дверцу машины
Интервью
1/5
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 1656
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 4140
Запад проиграл битву за Сирию
Запад проиграл битву за Сирию
Просмотров: 5940
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Просмотров: 765
Россия фактически объявила войну США - Басараб
Россия фактически объявила войну США - Басараб
1 Просмотров: 8811
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
04 мая 2018
Просмотров: 153
Наркомани на городі
От ви кажете: ніколи знову. І штучну квітку маку собі на груди пришпилюєте. А справжню пробували? А вирощену на власному городі? Бо одна моя ...
пятница, 04 мая 2018 17:02

Путешественник показал удивительные кадры из жизни папуасов
13

  Комментировать

Фотограф и путешественник из Северной Ирландии 61-летний Тревор Коул сделал серию снимков с племенами папуасов в Новой Гвинее.

Охотники племени вооружены луками или топорами. Разрисовывают лица красной, черной и желтой красками. На головах носят яркие конструкции из перьев и кожи, которые традиционно используют в бою. Некоторые раздирают свои спины копьями, чтобы образовались шрамы, похожие на узор из кожи крокодила, пишет The Daily Mail.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Медведь разодрал таксиста во время совместного селфі

Фотографии были сделаны во время Sing-sing - праздника, когда собирается более 100 племен или поселков, чтобы показать свою культуру, танцы и музыку.

Больше всего племя Шишки насчитывает около 65 тыс. людей. Они обитают в бассейне реки Тара в высокогорье Папуа Новой Гвинеи. До 1940-х регион не подвергался внешнему воздействию, поскольку через прибрежные болота и местные горы, его обходили самолетами.

61-летний Тревор Коул сделал серию снимков с племенами папуасов в Новой Гвинее
Фото: Тревор Коул
61-летний Тревор Коул сделал серию снимков с племенами папуасов в Новой Гвинее
61-летний Тревор Коул сделал серию снимков с племенами папуасов в Новой Гвинее
61-летний Тревор Коул сделал серию снимков с племенами папуасов в Новой Гвинее
61-летний Тревор Коул сделал серию снимков с племенами папуасов в Новой Гвинее

Валерий Каменев из Запорожья несколько дней прожил в поселениях папуасов в Новой Гвинее. Для этого зарегистрировался в местной полиции и сообщил свой марштрут. Парня вместе с двумя друзьями сопровождали носильщики, проводник-повар и переводчик.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Путешественник показал удивительные кадры из жизни папуасов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
мая

Царская семья дала на выкуп Шевченко 1 тыс. рублей

На месте засохших сакур высадят новые

Самое читаемое
Показали шокирующие фото погибшего в Афганистане фотокора France-Presse
Показали шокирующие фото погибшего в Афганистане фотокора France-Presse
41
 Просмотров: 63791
Нудист стал свидетелем пикантной фотосессии Деми Роуз
Нудист стал свидетелем пикантной фотосессии Деми Роуз
16
 Просмотров: 49970
Самой сексуальной женщиной года стала мать четырех детей
Самой сексуальной женщиной года стала мать четырех детей
16
 Просмотров: 33518
Надя Дорофеева похвасталась соблазнительной фигурой в бикини
Надя Дорофеева похвасталась соблазнительной фигурой в бикини
5
 Просмотров: 30110
Она сделает из тебя посмешище: принца Гарри предостерегли от бракосочетания с Меган Маркл
Она сделает из тебя посмешище: принца Гарри предостерегли от бракосочетания с Меган Маркл
21
 Просмотров: 23638
Интересно
Кошки умеют веселить своей забавностью и неуклюжестью
Кошки умеют веселить своей забавностью и неуклюжестью
7
 Просмотров: 1854
Медведь разодрал таксиста во время совместного селфі
Медведь разодрал таксиста во время совместного селфі
 Просмотров: 1458
Украинские танкисты подбили несколько американских танков Abrams - учения НАТО
Украинские танкисты подбили несколько американских танков Abrams - учения НАТО
10
 Просмотров: 5826
В Кении общественный транспорт украшают с помощью граффити: яркая фотоподборка
В Кении общественный транспорт украшают с помощью граффити: яркая фотоподборка
12
 Просмотров: 1296
С инкассаторского авто на дорогу высыпалось $600 тыс.
С инкассаторского авто на дорогу высыпалось $600 тыс.
 Просмотров: 5248
Больше всего комментируют
11
"Россия оказалась беспомощной перед ВСУ с американским оружием" - журналист
10
В Сирии разбилась самая крутая российская "Сушка". Пилоты погибли
8
Америка предоставит Украине зенитно-ракетные Stinger - эксперт
4
Россияне начали перехватывать международные суда, следующие в Мариуполь
4
Тимошенко потролила Порошенко в день кондитера
Голосов: 2065
Голосование Кто выиграет Кубок Украины по футболу 2017/18?
  • 1) "Шахтёр"
  • 2) "Динамо"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua