Путешественник показал удивительные кадры из жизни папуасов

Фотограф и путешественник из Северной Ирландии 61-летний Тревор Коул сделал серию снимков с племенами папуасов в Новой Гвинее.

Охотники племени вооружены луками или топорами. Разрисовывают лица красной, черной и желтой красками. На головах носят яркие конструкции из перьев и кожи, которые традиционно используют в бою. Некоторые раздирают свои спины копьями, чтобы образовались шрамы, похожие на узор из кожи крокодила, пишет The Daily Mail.

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Фотографии были сделаны во время Sing-sing - праздника, когда собирается более 100 племен или поселков, чтобы показать свою культуру, танцы и музыку.

Больше всего племя Шишки насчитывает около 65 тыс. людей. Они обитают в бассейне реки Тара в высокогорье Папуа Новой Гвинеи. До 1940-х регион не подвергался внешнему воздействию, поскольку через прибрежные болота и местные горы, его обходили самолетами.

Фото: Тревор Коул

Валерий Каменев из Запорожья несколько дней прожил в поселениях папуасов в Новой Гвинее. Для этого зарегистрировался в местной полиции и сообщил свой марштрут. Парня вместе с двумя друзьями сопровождали носильщики, проводник-повар и переводчик.