Пушистая любовь: показали милые фото кошачьих парочек

Фото: brightside.me

Котов привыкли считать эгоистами и одиночками. Однако на самом деле они способны питать теплые чувства и сильно привязываться как к людям, так и к себе подобным. Чтобы убедиться в этом, достаточно просмотреть снимки кошачьих парочек.

Соответствующее подборку трогательных фото, на которых запечатлены влюбленные пушистики, представил портал Bright Side.

Представлены фотографии заставят поверить в любовь даже самых ревностных скептиков. Ведь искренность этих усачей никаких сомнений не вызывает.

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Многолетние исследования позволили ответить на вопрос, почему кошки не любят купаться. Среди причин называют "генетический страх" перед водой.