Прыжок парашютистов с 24-этажки сняли на видео

Парашютистов чуть не унесло ветром в холодную реку

В городе Красноярск в России двое мужчин с парашютом спрыгнули с 24-этажного дома.

Прыжок сняли на видео, и выложили в Telegram-канале "Бушующий мир".

На кадрах видно как из дома прыгает один из парашютистов, а за ним почти сразу и другой летит вниз. После того, как в них раскрываются парашюты, их несет ветром в холодную реку, однако обоим удается приземлиться на суше.

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Полиция ищет неизвестных, которые прыгнули с многоэтажки и устанавливает, есть ли в их действиях состав правонарушения.

В Киеве в Дарницком районе мужчина прыгнул с парашютом из окна многоэтажного дома. Экстремальный трюк сняли на видео.