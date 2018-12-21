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суббота, 22 декабря 2018 05:28

Привычки успешных людей в выходные

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Привычки успешных людей в выходные
Выходные - не для отдыха

Чтобы плодотворно провести выходные, нужно планировать, отказаться от мультизадчностей, быть активным, расставлять приоритеты, наслаждаться и сохранять спокойствие.
Успешные люди просыпаются рано, чтобы успеть сделать больше. Человеческий мозг наиболее продуктивный от 2,5 до 4:00 после того, как вы проснулись.
Стоит ставить цели и задачи. Выходные - не исключение.
Старайся быть сконцентрированным на одной задачи. Стоит ставить себе максимум две задачи на день, что поможет достигать результатов.
Успешные люди должны быть активным как физически, так и умственно.
Нельзя забывать о семье и родных и ставить приоритеты в их пользу, говорит ukr.media.

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Хобби увеличивают нашу креативность и снижают влияние стресса. Поэтому сосредоточивайтесь на стандартных играх, а делайте то, что нравится.
Все знаменитые и успешные люди уделяют медитации 20 минут в день.
Наиболее успешные люди обязательно выделяют время на тишину, в том числе и в выходные.
Когда действительно хочешь проводить свои выходные на роскошной яхте в Карибском бассейне вместе с Бейонсе, только упорный труд поможет этого добиться!

Независимо от того, сколько дней отдыхала человек, его бодрость и настроение возвращались к прежнему уровню в течение первой недели на работе. Состояние здоровья, усталость, настроение, напряженность и уровень энергии улучшится до 8 дня отпуска.

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