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Приметы и сложившейся традиции 7 сентября: что сегодня запрещено делать

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Приметы и сложившейся традиции 7 сентября: что сегодня запрещено делать
7 сентября ходили в лес по грибы. Фото: unsplash.com

По народному календарю 7 сентября отмечают Варфоломеев день. Православные верующие отмечают в этот день память о перенесении мощей апостола Варфоломея.

Еще одно народное название этого дня - Тит Листопадник. По имени апостола от 70-ти Тита Кипрского, которого также почитают 7 сентября.

По поверьям, с этого дня начинали сеять озимую рожь.

Кроме того, в этот день обычно женщины, свободные от полевых работ, отправлялись в лес за грибами. "Святой Тит последний гриб растит", - говорили об этом дне. Поэтому мастера пытались наплести к листопадники побольше кузовков и корзин.

Одна из традиционных блюд в этот день - жареная картошка с грибами. Да и вообще, в меню было много различных грибных блюд: жареные со сметаной грибы, грибные пироги и грибные супы, каша с грибами.

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Народные приметы этого дня

По народным приметам, если в этот день в лесах было много грибов, следует ожидать долгую холодную зиму.
Сухо на Варфоломея - скорой зимы есть надежда
Пришел Варфоломей - рожь на зиму сей.
Вороны каркают чем обычно - вскоре начнется дождь.
Если ручка ковша созвездия Большой Медведицы направлена ​​вверх, и при этом звезды ярко сияют - будет заморозков.

Что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя строить.
Нельзя брать детей в лес.

7 сентября православная церковь восточного обряда отмечает день перенесения мощей апостола Варфоломея, которое состоялось в VI веке.

Также сегодня молитвенно поминают святого Тита, епископа Критского - из числа 70-ти апостолов; святителей Варсиса и Евлогия, епископов Эдесское, и Протогена, епископа Каррийського, исповедника; а также святителя Мину, патриарха Константинопольского; святителя Иоанна Каппадокийского; священномученика Владимира (Мощанского), пресвитера.

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Дата
07
сентября

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