Приметы 12 июля: почему сегодня надо кататься на качелях

На Петра и Павла качались на качелях, чтобы пройти очищение воздухом перед жатвой. Фото: unsplash.com

По народному календарю 12 июля отмечают Петров день - праздник апостолов Петра и Павла. Также люди называли этот праздник Петропавлов день, Пе́тра.

В этот день впервые с начала Петровки - Петровского поста - можно употреблять молочные блюда.

Петров день знаменует окончание купальских празднований "макушки лета" и летних свадеб, а также прощание с весной и подготовку к сенокосу.

К празднику готовились заранее: убирали усадьбу, подбеливали и подкрашивали дом, вешали чистые рушныки.

В этот день обязательно утром шли в церковь, несли цветы и венки, украшением которых были красные маки.

Для Петрова дня есть и специальная ритуальная блюдо - мандрыки, это бабки с замешанного в сметане теста из творога, муки и яиц. Название коржиков в народе связывали с легендой о странствиях миром апостолов Петра и Павла, в которых кукушка украла одного "мандрыка", за что ее Бог наказал: именно в это время кукушка перестает куковать.

Еще люди по этому поводу в народе говорили, что кукушка "мандрыком подавилась". Если же кукование слышно было и после Петра, то считали, что это к несчастью.

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К празднику Петра хозяйки пытались сделать первые зажинки ячменя и ржи нового урожая и в день праздника освятить в церкви обрядовый хлеб, даже если зерно еще не совсем выколосилось.

Также в этот день устанавливали или подвешивали на деревьях качели. На них обязательно качались не только дети, но и взрослые. Считалось, что люди должны пройти очистку воздухом перед началом жатвы. Традиция сохранилась еще с языческих времен.

Еще одна традиция, связанная с празднованием, сохранилась на Прикарпатье. Пастухи считали Петра своим покровителем, поэтому в этот день устраивали праздник на выгонах и долинах: пекли мандрики, веселились, соревновались, танцевали. Проводили обряд "копания Петра", когда выкапывали в земле по периметру квадратную канаву - куда, сев, можно было опустить ноги, а внутри на траве накрывали "стол" с блюдами. В других регионах пастухи устраивали "петровник" - землянку или заграду, украшенную зеленью. Ели блюда из молока, чтобы коровы лучше доились.

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Кроме того, Петра, который до обращения в христианство промышлял рыболовством, считали своим покровителем и рыбалки. Поэтому рыболовные артели издавна отмечали 12 июля профессиональный праздник. Также верили, что молитва святого Петра помогает хорошему улову, а тем, кто его почитает, Петр указывает рыбные места. Стоит отметить, что даже в СССР отмечали День рыбака во второе воскресенье июля, и он иногда приходился на 12 число. В этом году День рыбака отмечали вчера, 11 июля.

Народные приметы

Если на Петров день дождь, сено будет жестким, но урожай обильным.

Если на Петра и Павла дождь, рожь хорошо родит.

Говорили в народе, что "Петр и Павел жару добавили" - начинались самые жаркие летние дни, а еще говорили "день убывает, жара прибывает".

Если кукушка перестала куковать за неделю до Петрова дня, то зима будет ранней, если через неделю после - зима будет поздней.

Обычно в этот день очень тепло, а то и жарко, а прохладную погоду считали плохим знаком, говорили: "Петровки холодные - год голодный".

Если на Петров день жара, то на Рождество будет мороз.

Считалось, что с этого дня год поворачивает на осень, потому что на Петра и Павла начинали падать листья с деревьев. Говорили: "Придет Петрок - сорвет листок".

Что нельзя делать

В этот день нельзя ссориться и сердиться.

Не желательно сейчас тратить деньги на пустяки.

Негоже сегодня злоупотреблять алкоголем, а также переедать.

Не следует сейчас звать к себе в гости незнакомцев.

Не стоит в этот день бездельничать и отказываться от работы.

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