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понедельник, 16 августа 2021 06:30

Приймет 16 августа: с кем сегодня путешествовать и что запрещено делать

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Приймет 16 августа: с кем сегодня путешествовать и что запрещено делать
День Антония Вихревия благоприятный для путешествий с друзьями или родственниками. Фото: unsplash.com

По церковному календарю 16 августа поминают новгородского чудотворца Антония Римлянина. В народе же этот день называют Антония Вихревия. Такое название получил из-за того, что с этого дня начинают дуть холодные ветры, возвещая о начале осени.

По давним традициям, на Антония Вихревия смелые люди отправлялись на перекресток "вихри стоить". При появлении вихря необходимо было воткнуть в него нож, держа в руках голову петуха.

Сегодня чествуют память преподобного Исаакия, поэтому в народе этот день называют и Исаакий Малинник - по сей день вызревали поздние сорта малины. Женщины варили варенье. А заготовленные в этот день зелье будут обладать целебными свойствами. Собирали и черемуху, которую использовали в лечении различных болезней. Употребляя черемуху, можно нормализовать работу кишечника, улучшить состояние слизистой желудка, очистить кровь, вывести из организма шлаки и токсины.

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День Антона Вихревея идеален для дальних поездок, особенно в компании друзей или родственников. Также 16 августа очень хороший день для заключения браков. А кто плодотворно поработает в огороде, может рассчитывать на большой урожай следующего года.

Считается, что родившийся в этот день ребенок не знает в жизни забот и сложностей. Если рождался мальчик, говорили, что он будет отчаянным и невменяемым. Иными словами, "будет у него ветер в голове". Рожденная в этот день девочка, как полагали, будет "мужской" характер.

Приметы этого дня

По приметам, сегодня дует южный ветер и по дороге кружат пылевые вихри, то зимой будет много снега.
Какая погода сегодня, такая будет и в октябре.
Сильный и холодный ветер - к морозной зимы, теплый - к мягкой и снежной.
Увидеть медведя - к счастью.
Облака в одну линию вытянулись - к сильному ветру.

Что нельзя делать этого дня

Категорически нельзя 16 августа убираться дома, особенно подметать, вытирать пыль и выносить мусор. Считалось, что кто не послушает запрета, то может остаться без денег - с "чистым" кошельком.
При этом лениться 16 августа считалось тяжким грехом. Наши предки считали, что тот, кто проведет день Антона Вихревия в постели, вскоре сляжет с тяжелым недугом.
Ругаться и выяснять отношения сегодня также нельзя, иначе маленькая ссора обернется большой проблемой.

16 августа молитвенно почитают память святого Исаакия, Далмата и Фауста; преподобного Антония Римлянина; святой праведной Саломии; преподобного Космы отшельника; мученика Раждена, груди; преподобного Иоанна, игумена острова Паталарий; святого Феоктиста, чудотворца Оптиматонського; святителя Акакия, епископа Рептинського; священномученика диакона Вячеслава (Луканина) священномученика иерея Николая (Померанцева).

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