Потап и Настя показали, как отметили День влюбленных

Потап и Настя Каменских показали, как отмечают День всех влюбленных.

Автор: instagram.com/kamenskux Потап и Настя Каменских отметили праздник дома

На страницах Потапа и Насти в Instagram появились красноречивые красочные снимки.

Потап подарил любимой целую связку красных шариков и огромный букет цветов.

Парочка устроила фотосессию прямо в холле загородного дома. Потап празднично оделся. Настя же выглядела по-домашнему уютной и естественной - белые лосины и удобный объемный свитшоты.

Рэпер пикантно занял певицу за бедра, позируя перед камерой.

Настя подарила любимому трогательную валентинку с "ключиком" от сердца.

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Автор: instagram.com/kamenskux Потап и Настя Каменских отметили праздник дома

Также пара сделала счастливое Селфи. Снимок оценили Надя Дорофеева, Руслан Квинта, лучшая подруга певицы, дизайнер Анна Завгородняя-Андрейчук и другие.