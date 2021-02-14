Потап и Настя очаровали своей романтической историей любви

Потап и Настя Каменских постоянно говорят друг другу о любви - и не важно, связано ли это с календарной датой, ведь свои чувства они без стеснения демонстрируют каждый день. Так, 14 февраля, День Святого Валентина стал отличным поводом для романтических жестов и пылких признаний. Артисты показали, как отмечают День всех влюбленных в домашней обстановке.

На страницах Потапа и Насти в Instagram появились красноречивые красочные снимки.

Так, Потап подарил любимой целую связку красных шариков, а также огромный букет цветов. Парочка устроила фотосессию прямо в холле загородного дома. Потап празднично оделся - его аутфит в красных тонах предоставил фото ярких красок. Настя же выглядела по-домашнему уютной и естественной - белые лосины и удобный объемный свитшоты.

Рэпер пикантно занял певицу за бедра, позируя перед камерой. Настя подарила любимому трогательную валентинку с "ключиком" от сердца.

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Также пара сделала счастливое Селфи. Снимок оценили Надя Дорофеева, Руслан Квинта, лучшая подруга певицы, дизайнер Анна Завгородняя-Андрейчук и другие.