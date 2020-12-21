Посетитель ресторана оставил всем сотрудникам 5600 долларов чаевых

Каждый из 28 сотрудников ресторана Souk Mediterranean Kitchen получил 200 долларов. Фото: CNN.

В американском городе Толедо, штат Огайо, человек после обеда в ресторане оставил 5600 долларов чаевых, чтобы весь персонал смог разделить их между собой.

Каждый из 28 сотрудников ресторана Souk Mediterranean Kitchen получил 200 долларов. Об этом сообщил телеканал CNN.

"В финансовом плане пандемия слишком сильно повлияла на наш ресторан, но мы приложили все усилия, чтобы выжить. Затем внезапно приходит этот джентльмен и дает нам чаевые в размере 5600 долларов для всех наших сотрудников", - рассказал владелец и шеф-повар заведения Мусса Саллух.

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По его словам, из-за пандемии коронавируса некоторые члены персонала не могли позволить себе купить елку или подарки родным на Рождество, а благодаря щедрым чаевым это стало возможным. Также Саллух отметил, что такие добрые жесты, как сделал один из гостей заведения, служат напоминанием о том, что в будущем все будет хорошо.

В Америке неизвестный оставил одном из ресторанов Огайо чаевые в размере $ 3 тыс., чтобы заведение не закрывался из-за пандемии. Допив пиво, клиент пожелал всего наилучшего и попросил разделить чаевые между сотрудниками заведения.