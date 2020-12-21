Посетитель ресторана оставил всем сотрудникам 5600 долларов чаевых

 
Ексклюзивы
1/5
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 306
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
Просмотров: 2196
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 1746
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 540
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 333
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Просмотров: 1683
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Просмотров: 603
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 765
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 405
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 711
Фото
Все фото
4
5
13
8
4
Под Аркой дружбы народов сводят гигантский сноупарк для зимнего спорта
Под Аркой дружбы народов сводят гигантский сноупарк для зимнего спорта
Кенгуру способны общаться с людьми не хуже собак
Кенгуру способны общаться с людьми не хуже собак
Собрали лучшие фотографии погодных явлений 2020 года
Собрали лучшие фотографии погодных явлений 2020 года
На Контрактовой площади оживает Петриковская сказка
На Контрактовой площади оживает Петриковская сказка
Дарт Вейдер и астронавт: ватиканский футуристический вертеп жестко раскритиковали католики
Дарт Вейдер и астронавт: ватиканский футуристический вертеп жестко раскритиковали католики
Видео
Все видео
В Киеве заметили динозавра на коньках
В Киеве заметили динозавра на коньках
Модникам на заметку: выбрали главные цвета 2021 года
Модникам на заметку: выбрали главные цвета 2021 года
Спасатели несколько часов вырезали лед, в который вмерзли 40 животных
Спасатели несколько часов вырезали лед, в который вмерзли 40 животных
Оживают рождественские истории - стартовала выставка новогодних украшений
Оживают рождественские истории - стартовала выставка новогодних украшений
В столичном зоопарке подготовились к зимовке
В столичном зоопарке подготовились к зимовке
Интервью
1/5
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 999
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1674
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Просмотров: 864
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Просмотров: 315
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
Просмотров: 5211
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
20 декабря 2020
Просмотров: 351
Премія за вакцинацію
– Де вакцина? Якщо не віддаси – вб'ємо! – чоловіки в масках погрожують жінці. Це кадри зі стрічки "Зараза" Стівена Содерберґа. ...
понедельник, 21 декабря 2020 04:28

Посетитель ресторана оставил всем сотрудникам 5600 долларов чаевых

  Комментировать
Посетитель ресторана оставил всем сотрудникам 5600 долларов чаевых
Каждый из 28 сотрудников ресторана Souk Mediterranean Kitchen получил 200 долларов. Фото: CNN.

В американском городе Толедо, штат Огайо, человек после обеда в ресторане оставил 5600 долларов чаевых, чтобы весь персонал смог разделить их между собой.

Каждый из 28 сотрудников ресторана Souk Mediterranean Kitchen получил 200 долларов. Об этом сообщил телеканал CNN.

"В финансовом плане пандемия слишком сильно повлияла на наш ресторан, но мы приложили все усилия, чтобы выжить. Затем внезапно приходит этот джентльмен и дает нам чаевые в размере 5600 долларов для всех наших сотрудников", - рассказал владелец и шеф-повар заведения Мусса Саллух.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киевлянин придумал доставку "выходного дня"

По его словам, из-за пандемии коронавируса некоторые члены персонала не могли позволить себе купить елку или подарки родным на Рождество, а благодаря щедрым чаевым это стало возможным. Также Саллух отметил, что такие добрые жесты, как сделал один из гостей заведения, служат напоминанием о том, что в будущем все будет хорошо.

В Америке неизвестный оставил одном из ресторанов Огайо чаевые в размере $ 3 тыс., чтобы заведение не закрывался из-за пандемии. Допив пиво, клиент пожелал всего наилучшего и попросил разделить чаевые между сотрудниками заведения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Посетитель ресторана оставил всем сотрудникам 5600 долларов чаевых». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Гороскоп на выходные: кому звезды предвещают богатство и подарки
Гороскоп на выходные: кому звезды предвещают богатство и подарки
 Просмотров: 12717
Гороскоп на 21-27 декабря: как новая Эра изменит жизнь каждого из нас
Гороскоп на 21-27 декабря: как новая Эра изменит жизнь каждого из нас
 Просмотров: 10089
Директор интерната более 2 лет насиловал детей
Директор интерната более 2 лет насиловал детей Просмотров: 6975
Завтра впервые за 800 лет увидим Вифлеемскую звезду
Завтра впервые за 800 лет увидим Вифлеемскую звезду Просмотров: 6768
Шестиклассник погиб на снежной горке
Шестиклассник погиб на снежной горке Просмотров: 3879
Интересно
Завтра впервые за 800 лет увидим Вифлеемскую звезду
Завтра впервые за 800 лет увидим Вифлеемскую звезду Просмотров: 6768
Мужчина выиграл суд против родителей, которые выбросили его порножурналы и секс-игрушки
Мужчина выиграл суд против родителей, которые выбросили его порножурналы и секс-игрушки Просмотров: 531
31 год назад мир увидел первую серию "Симпсонов"
31 год назад мир увидел первую серию "Симпсонов" Просмотров: 72
Назвали методы, опасные для дрессировки собак
Назвали методы, опасные для дрессировки собак Просмотров: 207
Фермер завел питомца-бегемота, а тот его убил
Фермер завел питомца-бегемота, а тот его убил Просмотров: 4950
Больше всего комментируют
7
Украина хочет выбрать безопасную вакцину - Зеленский о перспективах сотрудничества с РФ
2
Змінюваність еліт є найбільшою перепоною для інвестицій в Україну - політолог
1
Для кнопкодавов ввели штрафы
1
Одиозный председатель ОАСК Волк получил 1,3 млн грн месячной зарплаты
1
Когда пациенты с Covid-19 могут покупать лекарства за свой счет
Голосов: 387
Голосование Коли должен был выиграть "Золотой мяч-2020"?
  • 1) Роберт Левандовский
  • 2) Кевин де Брейне
  • 3) Мохаммед Салах
  • 4) Лука Модрич
  • 5) Месси/Роналду
Просмотреть