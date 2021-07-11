Поможет спланировать последний отпуск. Ученые разработали калькулятор жизни

Для создания программы ученые использовали данные более чем 491 тыс. пожилых людей. Фото: pixabay.com

Канадские ученые разработали онлайн-калькулятор, который может предсказать, сколько осталось жить пожилым людям.

Инструмент RESPECT позволяет точно спрогнозировать смерть в течение шести месяцев, заявили эксперты из Университета Оттавы в Онтарио, пишет Daily Mail.

"Это может помочь взрослому ребенку спланировать, когда взять отпуск на работе, чтобы побыть с родителями, или решить, когда сделать последний семейный отпуск вместе", - говорят исследователи.

Программа придназначена для людей пожилого возраста, за которыми ухаживают и которые могут умереть в течение пяти лет.

Перед расчетом пользователи отвечают на 17 вопросов о их здоровье или здоровье членов семьи. Надо указать возраст и пол человека. Далее калькулятор просит ответить, диагностировали ли у пациента любые заболевание, в частности болезн Альцгеймера, рак, сердечную недостаточность, гипертонию и инсульт.

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Программа определяет риск смерти человека: низкий, средний, высокий или очень высокий. Затем калькулятор на основе данных пользователей с одинаковыми ответами прогнозирует примерное время: через три месяца, один год или пять лет.

Кроме этого, инструмент спрашивает, нуждается ли пациент в помощи в повседневной жизни или в управлении своим здоровьем и в какой степени. Исследователи обнаружили, что снижение способности выполнять повседневные действия - например, готовить пищу или ходить в туалет - может больше указывать на риск смерти, чем заболевания.

"Знание того, сколько человек должен прожить, имеет важное значение для принятия обоснованных решений о том, какое лечение ему следует пройти и где его получить

С приближением к смерти приоритеты меняются - от лечения для продления жизни до ухода для повышения ее качества", - сказал врач-ученый Питер Танусепутро в своем заявлении.

Здоровье зубов влияет на умственные способности человека. Потеря зубов повышает риск появления деменции и когнитивных нарушений. Это может быть связано с нарушением процессов жевания, что приводит к недостаточному количеству питательных веществ для организма.