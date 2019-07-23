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вторник, 23 июля 2019 12:14

Пользователи показали чудеса фотошопа в Instagram
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С помощью фотошопа убирают лишние килограммы, выравнивают тон кожи, убирают морщины и т.д.
Фото: thesun.co.uk
С помощью фотошопа убирают лишние килограммы, выравнивают тон кожи, убирают морщины и т.д.
С помощью фотошопа убирают лишние килограммы, выравнивают тон кожи, убирают морщины и т.д.
С помощью фотошопа убирают лишние килограммы, выравнивают тон кожи, убирают морщины и т.д.
С помощью фотошопа убирают лишние килограммы, выравнивают тон кожи, убирают морщины и т.д.

В Instagram большинство пользователей хочет показывать только красивую сторону своей жизни. Не только знаменитости редактируют собственные фотографии. Как правило, "подрисовывают" свои формы, убирают лишнее или добавляют на лице, добавляют тона коже.

Также для пользовательниц важный ракурс, который может даже убрать лишние килограммы. Однако со временем их выдают фотографии с подругами, которые не прибегают к фотошопу, или случайные кадры.

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Иногда изменения доходят до крайностей. Если таким грешат знаменитости, их обнаруживают внимательные пользователи. Ведь часто на обработанных снимках можно найти искривленные линии, указывающие на внесение изменений.

Автор: thesun.co.uk
  С помощью фотошопа убирают лишние килограммы, выравнивают тон кожи, убирают морщины и т.д.
С помощью фотошопа убирают лишние килограммы, выравнивают тон кожи, убирают морщины и т.д.

Английский фотограф Элен Роджерс снимает женщин в необычных мистических образах. Ее работы полны чем-то магическим и таинственным.

The Sun
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