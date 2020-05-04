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Полиция устроила охоту с вертолетом на тигра местной бабушки, а он оказался ненастоящим

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Полиция устроила охоту с вертолетом на тигра местной бабушки, а он оказался ненастоящим
Целая группа правоохранителей отправилась на охоту на тигра, который оказался скульптурой местной бабушки. Фото: JULIET SIMPSON

Целая группа вооруженных полицейских охотилась на ненастоящего тигра в лесах Англии.

В графстве Кент работает много сафари-парков, поэтому бегство тигра - не первый подобный инцидент с дикими животными в неволе. Сначала правоохранителям позвонили местные и заявили, что видели в лесах большую хищную кошку, пишет ВВС.

Тщательно вооружившись, полицейские отправились на вызов, заручившись помощью с воздуха. Однако оказалось, что никто ниоткуда не убегал.

Правоохранителей, когда они прибыли в небольшой поселок Андерривер, встретила 85-летняя Джульет Симпсон - авторка скульптуры тигра, на которую устроили охоту. От своего соседа она узнала, что кто-то позвонил в полицию и сообщил, что в лесу видели тигра. Тогда женщина сразу пошла к своей скульптуре.

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"С соседнего поля пришла целая толпа вооруженных полицейских. На тот момент они уже поняли, что это ложная тревога. Тогда я спросила у них: "Хотите, я познакомлю вас со своим тигром? Он действительно выглядит как настоящий, я его таким и задумывала. Он стоит примерно в 30 метрах от тропы, и его не слишком хорошо видно". И я отвела их к скульптуре, где они сильно смеялись и сделали много фотографий", - рассказала Симпсон.

По словам госпожи Симпсон, скульптура сделана из проволоки и эпоксидной смолы, она стоит в лесу уже на протяжении 20 лет.

Последние пандемии, и появление Covid-19 в частности, являются прямым следствием человеческой деятельности. Особенно - современного капитализма, который прибыль ставит превыше всего другого.

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