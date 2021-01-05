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понедельник, 11 января 2021 14:07

Показали "закаленного" кота, которого не пугает мороз и снег
14

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Показали счастливого кота для которого снег стал забавой.
Фото: cute_ginger_cat
Показали счастливого кота для которого снег стал забавой.
Показали счастливого кота для которого снег стал забавой.
Показали счастливого кота для которого снег стал забавой.
Показали счастливого кота для которого снег стал забавой.

Кот Джинджер из России не боиться непогоды, ведь был выброшен на улицу. Люди, которые нашли рыжего пушистика сразу подметили, питомец домашний. Ведь достаточно чистый и ухоженный, как для уличного кота.

Об этом пишет Вoredpanda.

Хозяев найти так и не удалось. Поэтому Джинджер обрел новую семью. В ней сразу же подружился с еще одним котом, который жил в семье.

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Несмотря на то, что тяжелое прошлое позади, кот с удовольствием проводит время на заднем дворе, наслаждаясь снегом и исследуя окрестности, как будто вспоминая прошлое.

В Грузии накануне Нового года родился щенок необычного цвета - зеленого. Его назвали Гринч.

boredpanda.com
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