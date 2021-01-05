Показали "закаленного" кота, которого не пугает мороз и снег

Кот Джинджер из России не боиться непогоды, ведь был выброшен на улицу. Люди, которые нашли рыжего пушистика сразу подметили, питомец домашний. Ведь достаточно чистый и ухоженный, как для уличного кота.
Об этом пишет Вoredpanda.
Хозяев найти так и не удалось. Поэтому Джинджер обрел новую семью. В ней сразу же подружился с еще одним котом, который жил в семье.
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Несмотря на то, что тяжелое прошлое позади, кот с удовольствием проводит время на заднем дворе, наслаждаясь снегом и исследуя окрестности, как будто вспоминая прошлое.
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