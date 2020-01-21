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четверг, 23 января 2020 02:28

Показали забавных собак-дебоширов, пойманных на "преступлении"
29

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У каждого свои методы борьбы со скукой.
Фото: animalchannel.co
У каждого свои методы борьбы со скукой.
У каждого свои методы борьбы со скукой.
У каждого свои методы борьбы со скукой.
У каждого свои методы борьбы со скукой.

Собаки — животные активные. Если хозяин надолго оставляет их самих, сидеть на одном месте до его возвращения не будут. Развлечение себе эти четырехлапые найдут без каких-либо трудностей, однако последствия для хозяев могут оказаться малоприятными: от грязи по всем комнатам, из-за которой придется приниматься за уборку, до испорченной мебели и разорванных в клочья вещей.

Фотоподборку с пойманными на пакостях собаками представил Animal Channel.

Как показывают снимки, проблем от этих четырехлапых дебоширов не оберешься. Однако долго сердиться на собак невозможно: они настолько милы в своей непосредственности и умении всем своим видом излучать чувство вины за содеянное, что даже самая сильная злость сразу испаряется.

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Что на уме у собак — загадка. Никто не знает, чем руководствуются эти четырехлапые, когда совершают очередную выходку. Поведением своим часто и смешат, и озадачивают одновременно. Хозяевам же не надоедает делать забавные снимки своих чудаков -любимцев.

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