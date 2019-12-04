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среда, 04 декабря 2019 11:04

Показали яркие фото двух галактик

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Показали яркие фото двух галактик
Две галактики, которые находятся рядом. Фото: nasa.gov.

Две галактики расположены рядом, именно это зафиксировал космический телескоп Hubble. Скопление, открыли еще в XIX веке. Он расположен в 250 миллионах световых лет от Земли и на расстоянии 130 500 световых лет друг от друга. Об этом говорится на сайте NASA.

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"Дуэт галактик NGC 6286 и NGC 6285 в созвездии Дракона получили название Arp 293, который визуально меняется под влиянием гравитации космических объектов друг на друга", - говорится в сообщении.

Галактики постепенно становятся все более размытыми для наблюдателей с Земли, ведь теряют газ и пыль.

В селе Хетта, что на севере Финляндии, установили камеру, которая будет транслировать полярную ночь в режиме онлайн.

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Дата
04
декабря

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