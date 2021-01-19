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вторник, 19 января 2021 11:00

Показали собак, которых до неузнаваемости изменила новая стрижка
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Удивительные перевоплощения домашних животных после похода к грумеру.
Фото: lorrainezba
Удивительные перевоплощения домашних животных после похода к грумеру.
Удивительные перевоплощения домашних животных после похода к грумеру.
Удивительные перевоплощения домашних животных после похода к грумеру.
Удивительные перевоплощения домашних животных после похода к грумеру.

Отдать домашнего любимца в руки грумера - все равно, что крутить колесо удачи. Ведь никогда не знаешь, насколько усилия стилиста изменят внешность собаки. Особенно, во время карантина, когда ухоженность не только людей, но и животных нуждается в профессиональной помощи.

Об этом пишет Вoredpanda.

По окончании сеанса хозяева четвероногих были настолько поражены изменениями, что не могли произнести ни слова. Поэтому поводу сотни людей со всего мира обмениваются в социальных сетях смешными фото удивительных перевоплощений и показывают, как пара ножниц и несколько часов времени могут повлиять на внешний вид любимца. Самые интересные фото "до" и "после" собраны в нашей фотогалерее.

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С 18 по 20 января в Киеве будут кормить бездомных кошек и собак, чтобы помочь им пережить морозы. Корм будут доставлять в промышленные зоны, где проживает много четвероногих.

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