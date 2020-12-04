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воскресенье, 06 декабря 2020 02:28

Показали шокирующие снимки месяца аномальной величины
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Фотограф снимает месяц с впечатляющего ракурса.
Фото: zachcooleyphoto
Фотограф снимает месяц с впечатляющего ракурса.
Фотограф снимает месяц с впечатляющего ракурса.
Фотограф снимает месяц с впечатляющего ракурса.
Фотограф снимает месяц с впечатляющего ракурса.

Зака Кули называют "преследователем Луны". Фотограф снимает ее везде, где только видит. При этом подбирает настолько удачные ракурсы, что его работы напоминают картинки из фоторедактора. Подобные обвинения оскорбляют художника.

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Фотографии настоящие, хотя и улучшены благодаря нескольким приемам камеры. Вот краткое описание того, как он создает подобную "магию": использует специальный зум-объектив, чтобы сделать несколько снимков, а затем объединяет их с двойной экспозицией на одном кадре. Вот почему его фотографии Луны выглядят настолько неестественно большими, но следует отметить, что он не использует фотошоп для искусственного масштабирования; он делает это вручную, от руки. Фотограф гордится своей работой.

Феликс путешествует и фотографирует звездное небо. Часто передвигается на велосипеде, поэтому его и делает частью композиции.

boredpanda.com
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