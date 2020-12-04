Показали шокирующие снимки месяца аномальной величины

Фото: zachcooleyphoto

Зака Кули называют "преследователем Луны". Фотограф снимает ее везде, где только видит. При этом подбирает настолько удачные ракурсы, что его работы напоминают картинки из фоторедактора. Подобные обвинения оскорбляют художника.

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Фотографии настоящие, хотя и улучшены благодаря нескольким приемам камеры. Вот краткое описание того, как он создает подобную "магию": использует специальный зум-объектив, чтобы сделать несколько снимков, а затем объединяет их с двойной экспозицией на одном кадре. Вот почему его фотографии Луны выглядят настолько неестественно большими, но следует отметить, что он не использует фотошоп для искусственного масштабирования; он делает это вручную, от руки. Фотограф гордится своей работой.

Феликс путешествует и фотографирует звездное небо. Часто передвигается на велосипеде, поэтому его и делает частью композиции.